Шпионские страсти: латвиец осужден на 6 лет за передачу информации российской разведке

Рижский городской суд в среду утвердил соглашение о признании вины между прокурором и гражданином Латвии, задержанным летом прошлого года за шпионаж, и приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. С учетом времени, проведенного под стражей, которое засчитывается в срок заключения, обвиняемому придется провести в тюрьме пять лет и шесть месяцев.