Шпионские страсти: латвиец осужден на 6 лет за передачу информации российской разведке
Рижский суд утвердил соглашение о признании вины по делу о шпионаже и приговорил задержанного в 2025 году гражданина Латвии к шести годам лишения свободы, из которых более пяти он проведёт в тюрьме.
Рижский городской суд в среду утвердил соглашение о признании вины между прокурором и гражданином Латвии, задержанным летом прошлого года за шпионаж, и приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. С учетом времени, проведенного под стражей, которое засчитывается в срок заключения, обвиняемому придется провести в тюрьме пять лет и шесть месяцев.
Мужчина работал менеджером по строительству, и его должностные обязанности позволяли получать информацию о строительстве новых военных объектов.
Мужчина был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) 27 августа 2025 года. В ходе расследования СГБ зафиксировала несколько случаев, когда обвиняемый собирал разведданные по поручению российской военной разведки (ГРУ). В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что он предоставлял российской разведке информацию о расположении, планировке и мерах безопасности различных латвийских военных объектов. В число этих объектов входили склады вооружения.
Он также предоставлял российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении солдат и присутствии на некоторых латвийских военных объектах военнослужащих из других стран НАТО. Разведывательная деятельность "координировалась", а сообщения отправлялись через приложение Telegram.