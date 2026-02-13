На Олимпиаде в Италии латвийский биатлонист Расторгуев занял 30-е место в спринте

Расторгуев допустил один промах и финишировал за 24 минуты и 56,9 секунды, отстав от лидера на две минуты и 3,8 секунды. В разговоре с Латвийским телевидением он начал с извинений перед зрителями и журналистами за негативное отношение в интервью после предыдущего старта, а также выразил радость за товарищей по команде, поскольку в гонке преследования стартуют три латвийских биатлониста.