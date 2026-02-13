На Олимпиаде в Италии латвийский биатлонист Расторгуев занял 30-е место в спринте
На Олимпийских играх в Милане и Кортине на дистанции десять километров латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в пятницу занял 30-е место, Рихардс Лозберс расположился на 32-й позиции, Эдгарс Мисе стал 52-м, а Ренарс Биркенталс финишировал 77-м.
Золотую медаль завоевал француз Кентен Фийон-Майе, который без промахов поразил все десять мишеней и финишировал за 22 минуты и 53,1 секунды, опередив норвежцев Ветле Шостада Кристиансена и Стурлу Холма Легрейда. Они также стреляли точно и уступили лидеру соответственно 13,7 и 15,9 секунды.
Расторгуев допустил один промах и финишировал за 24 минуты и 56,9 секунды, отстав от лидера на две минуты и 3,8 секунды. В разговоре с Латвийским телевидением он начал с извинений перед зрителями и журналистами за негативное отношение в интервью после предыдущего старта, а также выразил радость за товарищей по команде, поскольку в гонке преследования стартуют три латвийских биатлониста.
16-летний Лозберс допустил два промаха и финишировал за 25 минут и 5,2 секунды, что на две минуты и 12,1 секунды хуже результата лидера.
Мисе на первом огневом рубеже отработал без промахов, однако на втором заработал один штрафной круг и финишировал за 25 минут и 42,9 секунды, отстав от лидера на две минуты и 49,8 секунды.
Биркенталс допустил пять штрафных кругов и финишировал за 26 минут и 41,4 секунды, что на три минуты и 48,3 секунды хуже результата победителя. В разговоре с Латвийским телевидением спортсмен признал, что три промаха на первом огневом рубеже не позволили ему добиться лучшего результата.
В соревнованиях стартовали 90 спортсменов. Лучшие 60 участников спринта квалифицируются для участия в гонке преследования в воскресенье.
В трех предыдущих олимпийских спринтерских гонках Расторгуев показал лучший результат в 2014 году, когда занял 16-е место. Для остальных трех латвийских биатлонистов это первые Олимпийские игры.