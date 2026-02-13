Снегопад увеличил число ДТП: еще не вечер, а уже 160 аварий
С раннего утра пятницы в Латвии зарегистрировано 160 ДТП — заметно больше обычного. Полиция связывает рост аварийности с продолжающимся снегопадом.
В пятницу с 6 утра до 16 часов в Латвии зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий, что больше, чем в среднем в будние дни.
Как сообщили в Государственной полиции, зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, четыре из них - в Рижском регионе. Наибольшее количество ДТП без пострадавших - 86 - также произошло в Рижском регионе.
Количество ДТП выше, чем в дни, когда снег не идет. В среднем полиция регистрирует около 100 аварий в день без снегопада.
На шоссе А1, по дороге из Адажи в Ригу, произошла авария, из-за чего образовалась большая пробка.
На улице Юглас в Риге - также ДТП, которое заблокировало движение.
В центре Риги авто столкнулось в трамваем.
На шоссе А7 грузовик съехал в кювет.
ДТП на А5 перед Рижской ГЭС, со стороны Саласпилса.
В Кекавской волости перевернулся грузовик.
Согласно прогнозам, снегопад продолжится в Латвии в ночь на субботу.