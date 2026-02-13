Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В субботу в Латвии - ясное небо и мороз до -14 градусов
В субботу в Латвии ожидается ясная, но морозная погода: северный ветер ослабеет, однако местами сохранится поземка и заносы, прогнозируют синоптики.
Более облачная погода сохранится в Латгале, где метель будет продолжаться до утра. В течение дня сильных осадков больше не ожидается. Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра уменьшится до 8-13 метров в секунду, а ночью на северное побережье Курземе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ожидается поземка и заносы на дорогах..
Температура воздуха опустится до -9...-14 градусов утром и -5...-10 градусов днем.
В субботу в Риге также будет ясная погода, северный ветер будет слегка сдувать снег. Температура воздуха составит -11 градусов утром и -8 градусов в середине дня.