В субботу в Латвии - ясное небо и мороз до -14 градусов

Более облачная погода сохранится в Латгале, где метель будет продолжаться до утра. В течение дня сильных осадков больше не ожидается. Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра уменьшится до 8-13 метров в секунду, а ночью на северное побережье Курземе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ожидается поземка и заносы на дорогах..