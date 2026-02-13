Население Латвии впадает в детство?
В Латвии
Сегодня 18:21
Перед Днем святого Валентина жители Латвии неожиданно бросились скупать в интернете одну странную вещь
Обобщив информацию о самых продаваемых товарах перед Днем святого Валентина, интернет-магазин 220.lv выяснил, что жители Латвии наиболее активно приобретают наборы LEGO для взрослых и приборы для укладки волос, и только затем следуют духи, которые ранее традиционно занимали первое место.
Интересно, что в Литве и в Эстонии уверенно на первых местах находятся мужские и женские духи, за которыми следуют наборы LEGO для взрослых.
«В Латвии мы полюбили креативные подарки, отбросив предубеждение, что наборы LEGO — это развлечение только для детей. Меняется не только предложение в этой категории, но и поколения, которые воспринимают LEGO как хобби и как антистрессовую активность», — комментирует интернет-магазин.
В то же время 220.lv указывает, что, исходя из опыта предыдущих лет, в ближайшее время прогнозируется рост спроса и на товары для взрослых, то есть продукцию 18+.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские торговые сети сильно расстроились: население мало потратило денег в их магазинах.