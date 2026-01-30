Латвийские торговые сети сильно расстроились: население мало потратило денег в их магазинах

"В 2026 году перспективы розничной торговли в целом являются позитивными, однако рост, вероятнее всего, будет постепенным, а не стремительным. Покупательная способность продолжит улучшаться, поскольку рост заработных плат в Латвии сохранится выше инфляции. Инфляционное давление в 2026 году может ослабнуть по сравнению с 2025 годом, что создаст благоприятную среду для роста потребления. Если посмотреть на динамику средней брутто-зарплаты и изменения среднего уровня цен за последние пять лет, можно сделать вывод, что покупательная способность населения значительно выросла. С начала 2021 года средняя брутто-зарплата в Латвии увеличилась на 51,3%, тогда как средний уровень цен вырос на 38,4%", - указано в отчете.