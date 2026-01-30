Латвийские торговые сети сильно расстроились: население мало потратило денег в их магазинах
Оборот розничной торговли в декабре 2025 года по сравнению с декабрем предыдущего года вырос всего на 0,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В декабре жители Латвии тратили средства более осторожно, чем ожидали торговцы, о чем также говорит снижение индекса уверенности предпринимателей розничной торговли на 2,9 процентного пункта. Об этом говорится в комментарии экспертов Citadele banka.
Реализация отложенных покупок
"В 2026 году перспективы розничной торговли в целом являются позитивными, однако рост, вероятнее всего, будет постепенным, а не стремительным. Покупательная способность продолжит улучшаться, поскольку рост заработных плат в Латвии сохранится выше инфляции. Инфляционное давление в 2026 году может ослабнуть по сравнению с 2025 годом, что создаст благоприятную среду для роста потребления. Если посмотреть на динамику средней брутто-зарплаты и изменения среднего уровня цен за последние пять лет, можно сделать вывод, что покупательная способность населения значительно выросла. С начала 2021 года средняя брутто-зарплата в Латвии увеличилась на 51,3%, тогда как средний уровень цен вырос на 38,4%", - указано в отчете.
Специалисты полагают, что потребительское поведение и в этом году, вероятно, останется осторожным: глобальная неопределенность, геополитические риски и экономические колебания будут побуждать жителей по-прежнему направлять часть доходов на сбережения, а не тратить их сразу. Это означает, что в розничной торговле выиграют те сегменты, которые связаны с реализацией отложенных покупок, — бытовая техника, электроника, транспортные средства, — тогда как объемы продаж товаров повседневного спроса, особенно продуктов питания, будут расти умеренно. В целом 2026 год может обозначить медленное, но устойчивое возвращение к более здоровому росту розничной торговли, при котором потребление опирается на реальные возможности, а не на эмоциональные перерасходы.
Люди стали экономить на еде
Эксперты также отмечают, что при росте покупательной способности населения и цен на продукты питания жители в декабре 2025 года тратили на повседневную продуктовую корзину почти столько же, сколько и ранее: рост розничной торговли в этом сегменте составил лишь 0,2% по сравнению с декабрем 2024 года.
Если рассматривать оборот розничной торговли в продуктовых магазинах в фактических ценах, можно сделать вывод, что средний оборот в 2025 году по сравнению с 2024 годом вырос всего на 3,3%. Это свидетельствует об общей адаптации к росту цен на продукты питания, более продуманных и экономных покупках, а сэкономленные средства направляются на другие, более длительное время откладываемые расходы, например на электронику, косметику и здравоохранение.
