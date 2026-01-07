Муж Брижит Бардо рассказал о последних днях актрисы и почему он "послал подальше" Макрона
В день похорон, 7 января, муж легендарной французской актрисы Брижит Бардо Бернар д’Ормаль впервые раскрыл подробности ее болезни. В интервью журналу Paris Match он сообщил, что актриса перенесла две операции по поводу онкологического заболевания.
Именно рак стал причиной ее смерти, наступившей 28 декабря в возрасте 91 года в ее доме в Сен-Тропе. До настоящего момента официальная причина смерти не раскрывалась.
Брижит Бардо, звезда фильма «И Бог создал женщину», еще в начале 1970-х годов ушла из кино и вела уединенную жизнь на Лазурном берегу, посвятив себя защите животных. В день публикации интервью в Сен-Тропе проходят траурные мероприятия: церковная служба, похороны на прибрежном кладбище и общественная церемония для поклонников.
Прощание с актрисой было решено провести в сдержанном формате. По словам представителей Фонда Брижит Бардо, церемония будет простой и без излишеств, отражающей ее характер и жизненные убеждения. Похороны транслируются на больших экранах в городе, чтобы все желающие смогли проститься с актрисой, несмотря на прохладную зимнюю погоду.
Бернар д’Ормаль также рассказал, что семья отказалась от предложения властей организовать государственное прощание. Он заявил, что фактически «послал подальше» французское правительство, подчеркнув, что Бардо не принимала политику администрации президента Эммануэля Макрона и всегда оставалась верна своим взглядам. Ни Макрон, ни его супруга на похоронах присутствовать не будут. Самой высокопоставленной политической фигурой на церемонии станет Марин Ле Пен, давняя подруга актрисы и лидер крайне правых. Сам д’Ормаль ранее был советником ее отца, основателя партии «Национальный фронт».
Фигура Брижит Бардо в последние десятилетия вызывала острые споры. Ее радикальные высказывания против иммиграции и мусульман не раз становились поводом для судебных приговоров за разжигание ненависти. Это привело к тому, что многие политики левого толка либо воздержались от комментариев после ее смерти, либо ограничились сдержанными оценками. При этом даже критики признают: Бардо навсегда осталась иконой мирового кино и символом сексуальной революции 1960-х годов.
Отношения актрисы с семьей также были непростыми. Ее единственный сын Николя-Жак Шарье, живущий в Осло, долгое время был с ней в разладе, однако в последние годы они сблизились. Неизвестно, будет ли он присутствовать на похоронах. В своих мемуарах Брижит Бардо откровенно писала о неприятии материнства и признавалась, что хотела сделать аборт, но не смогла. Тем не менее в последние годы жизни она старалась восстановить отношения с сыном. Сестра актрисы Мижану, проживающая в Лос-Анджелесе, также не ожидается на церемонии.
Еще в 2018 году Бардо говорила, что хотела бы быть похороненной в саду своего дома рядом с домашними животными, чтобы избежать толп людей на кладбище. В итоге она будет предана земле на том же кладбище, где покоятся ее родственники.