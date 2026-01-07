Муж Брижит Бардо рассказал о последних днях актрисы и почему он "послал подальше" Макрона

Отношения актрисы с семьей также были непростыми. Ее единственный сын Николя-Жак Шарье, живущий в Осло, долгое время был с ней в разладе, однако в последние годы они сблизились. Неизвестно, будет ли он присутствовать на похоронах. В своих мемуарах Брижит Бардо откровенно писала о неприятии материнства и признавалась, что хотела сделать аборт, но не смогла. Тем не менее в последние годы жизни она старалась восстановить отношения с сыном. Сестра актрисы Мижану, проживающая в Лос-Анджелесе, также не ожидается на церемонии.