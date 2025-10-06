"Камбэк" Александра Петрова: как сейчас живет актер, который несколько лет назад был невероятно популярен
Еще несколько лет назад Александр Петров был, без преувеличения, самым востребованным актером российского кино. Он снимался в каждом втором фильме и сериале — от блокбастеров вроде «Притяжения» и «Текст» до мелодрам и триллеров. Его узнавали на улице, о нем писали все издания, а поклонницы устраивали фан-клубы в честь любимого актера. А потом он исчез...
Карьера Петрова развивалась стремительно — он стал лицом целого поколения молодых артистов. В прессе даже шутили: "Если в фильме нет Петрова — значит, проект еще не утвержден". Но потом, словно по щелчку, его стало меньше — сначала на экране, потом и в информационном пространстве. Он перестал активно вести соцсети, а на светских мероприятиях его не видели. Для человека, который еще вчера был самым востребованным артистом, такая пауза выглядела странно.
По данным источников, близких к актеру, причиной стало банальное выгорание. За несколько лет Александр Петров отработал десятки съемочных смен без перерыва — иногда по три проекта параллельно. Он сам не раз говорил, что устал "быть везде", и хотел взять паузу, чтобы не повторяться.
В это время у Петрова началась другая жизнь — более спокойная и личная. В сентябре 2023 года он женился на молодой девушке Виктории Антоновой. А 6 апреля 2025 года у пары родился сын, которого назвали Фёдором.
С тех пор актер не скрывает, что отцовство перевернуло его представления о жизни. В соцсетях он не скупится на восторженные слова в адрес своей жены: "Ты - потрясающая! Я так благодарен Вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного - чтобы ты всегда была счастлива!"
А в октябре 2025 голда после почти трёх лет тишины Петров вернулся в кино с проектом, название которого звучит как метафора — "Камбэк". Там он играет бродягу, который ничего не помнит о прошлой жизни. После выхода сериала зрители отметили, что Петров сильно изменился как актёр: в его игре меньше внешнего блеска, но больше внутренней глубины: "Это уже не герой мелодрамы, а человек, который прошёл славу и тишину, устал и вернулся другим".
Сегодня 36-летний Александр Петров не гонится за количеством проектов. Он выбирает только те, где видит смысл, и старается совмещать работу с семьёй. В интервью он признаётся: "Хочу, чтобы сын вырос и знал — его отец не просто снимался, а делал что-то важное".