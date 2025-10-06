"Камбэк" Александра Петрова: как сейчас живет актер, который несколько лет назад был невероятно популярен

С тех пор актер не скрывает, что отцовство перевернуло его представления о жизни. В соцсетях он не скупится на восторженные слова в адрес своей жены: "Ты - потрясающая! Я так благодарен Вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного - чтобы ты всегда была счастлива!"