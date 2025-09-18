Консерваторы США начали "чистку": Джимми Киммела убрали с эфира из-за слов об убийстве Чарли Кирка
ABC приостановила шоу Jimmy Kimmel Live на неопределённый срок после спорных высказываний ведущего о предполагаемом убийце Чарли Кирка, что вызвало резкую критику со стороны консерваторов и администрации Трампа.
В понедельник в своем монологе популярнейший шоумен Джимми Киммел, критик Трампа, обвинил «банду MAGA» в попытке «заработать политические очки» на убийстве Кирка, утверждая, что они поспешили обвинить левых до выяснения мотивов стрелка. MAGA (Make America Great Again) — правое движение, поддерживающее Трампа.
«Банда MAGA пытается представить убийцу Кирка кем угодно, лишь бы не своим, чтобы заработать политические очки», — сказал Киммел. «Между обвинениями было и горе», — добавил он.
Он также раскритиковал Трампа за ответ на вопрос репортера, как он переживает гибель соратника — Трамп тогда сказал, что «очень хорошо» и тут же стал рассказывать про строительство бального зала у Белого дома. «Взрослый человек не оплакивает друга так, как четырёхлетний ребёнок — золотую рыбку», — сказал Киммел.
Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025
Во вторник Киммел вновь обвинил Трампа в разжигании конфликта, а администрация президента пообещала бороться с левыми группами, обвиняя их в ненависти к консерваторам. Председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал отстранить Киммела от работы и прекратить трансляцию шоу. Карр заявил, что комиссия может начать расследование, а вещателей программы могут оштрафовать или лишить лицензии. «Сейчас это очень, очень серьезная проблема для Disney. Мы можем пойти по легкому пути или по трудному», — заявил Карр.
В результате Nexstar, владеющая несколькими ABC-станциями, объявила о прекращении трансляции шоу ещё до официального заявления ABC. Компания заявила, что не будет показывать шоу «в обозримом будущем, начиная с сегодняшнего выпуска». Nexstar назвала высказывания Киммела «оскорбительными и нечувствительными в критический момент национального политического диалога». Карр поддержал решение Nexstar, поблагодарив за «правильный поступок».
Трамп назвал отстранение Киммела «отличной новостью для Америки» и поздравил ABC с «смелостью сделать правильный шаг». Он также раскритиковал ведущих Джимми Фэллона и Сета Майерса, назвав их «неудачниками» с плохими рейтингами.
На сторону Джимми Киммела уже встал крупнейший голливудский профсоюз - Гильдия киноактеров США. В своем заявлении гильдия назвала это решение «подавлением свободы слова и расправой». «Наше общество зависит от свободы самовыражения. Демократия процветает, когда выражаются разнообразные точки зрения. Решение приостановить трансляцию - это именно тот тип подавления, который ставит под угрозу свободы каждого», - подчеркнули в SAG-AFTRA.