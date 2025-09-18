Консерваторы США начали "чистку": Джимми Киммела убрали с эфира из-за слов об убийстве Чарли Кирка

Во вторник Киммел вновь обвинил Трампа в разжигании конфликта, а администрация президента пообещала бороться с левыми группами, обвиняя их в ненависти к консерваторам. Председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал отстранить Киммела от работы и прекратить трансляцию шоу. Карр заявил, что комиссия может начать расследование, а вещателей программы могут оштрафовать или лишить лицензии. «Сейчас это очень, очень серьезная проблема для Disney. Мы можем пойти по легкому пути или по трудному», — заявил Карр.