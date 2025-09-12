Кем был Чарли Кирк - влиятельный ультраправый активист, застреленный на выступлении в университете
Консервативного политического активиста Чарли Кирка убили в Юте во время выступления перед студентами. Пуля снайпера попала ему в шею, момент выстрела запечатлели многочисленные камеры очевидцев. Пока врачи боролись за жизнь Кирка, разные политические силы уже использовали покушение как повод для продвижения своей повестки. Дональд Трамп и республиканцы обвинили в нападении «левых радикалов», а российские пропагандисты связывали происшествие с антиукраинскими заявлениями Кирка. «Новая газета Европа» рассказывает про звезду американского правоконсервативного движения, который строил карьеру на разжигании ненависти к разным социальным группам, уверял, что смерти от шутингов — это цена, которую стоит платить за право на свободное ношение оружия; и в итоге сам погиб от пули.
Нападение
10 сентября в Университете долины Юты (Utah Valley University) проходили дебаты, организованные TPUSA — американской некоммерческой организацией, продвигающей консервативную повестку в школах, колледжах и университетах. Формат очень прост: любой студент может подойти к 31-летнему Чарли Кирку, чтобы вступить с ним в открытую дискуссию. Эти встречи называются «Докажи, что я не прав».
У американских правых в целом такой формат пользуется популярностью: разные известные консерваторы спорят со студентами, которые не всегда способны аргументировать свою позицию. В результате ролики, где «звезды» эффектно «уделывают» собеседников-студентов, быстро расходятся по социальным сетям и становятся вирусными. Например, Чарли Кирк сам выкладывал их с заголовками «Чарли Кирк УНИЧТОЖИЛ аргумент студентки о привилегиях белых» или «НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ студент-либерал получил УРОК от Чарли Кирка».
Выступление в Юте должно было стать лишь одним из множества мероприятий Кирка в рамках университетского тура. С момента начала прошло всего двадцать минут. Чарли сидел под тентом в футболке с надписью «Freedom» («Свобода»), вокруг него собрались сотни студентов. Один из них спросил, сколько шутингов в США совершили трансгендерные люди. Кирк ответил: «Слишком много» (на самом деле с 2013 по 2025 год только пять из 5729 шутингов были совершены трансгендерными людьми, это 0.087% из всех подобных инцидентов. — Прим. авт.).
Из толпы раздался уточняющий вопрос: «А сколько именно?», на что Чарли парировал: «Считать вместе с теми, что совершили преступные группировки, или без них?» Он опустил микрофон, и в этот момент пуля попала ему в шею.
Кирка увезли на скорой, а через два часа Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что активист умер: «Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал молодежь США и не сопереживал ей больше, чем Чарли. Его любили и ценили все, особенно я, и сейчас его больше нет с нами. Мы с Меланией выражаем глубочайшие соболезнования его семье и прекрасной жене Эрике. Чарли, мы тебя любим!»
Следом Трамп объявил, что в честь «действительно великого американского патриота» Чарли Кирка все флаги в стране будут приспущены.
Кто такой Чарли Кирк?
Политическая «карьера» Чарли Кирка началась очень рано. В 16 лет он опубликовал гневную колонку в праворадикальном издании Breitbart News, где утверждал, что школьников подвергают идеологической обработке, так как учителя «навязывают» им либеральные взгляды. После этого его позвали на канал Fox Business.
На одном из своих выступлений в рамках «Дня расширения прав и возможностей молодежи» в Бенедиктинском университете Кирк познакомился с Биллом Монтгомери — пенсионером и сторонником движения «Чаепитие» (Tea Party movement — это консервативное общественно-политическое движение, которое возникло в США в 2009 году на фоне недовольства политикой администрации Барака Обамы. — Прим. авт.). Именно Монтгомери убедил 17-летнего активиста всерьез заняться политикой. Вскоре Кирк основал Turning Point USA (TPUSA) — низовую организацию, которая должна была конкурировать с либеральными инициативами. На Национальном съезде Республиканской партии в 2012 году он встретился с крупным спонсором республиканцев Фостером Фриссом и сумел заручиться его поддержкой для своего проекта. Затем Кирк превратился в одного из самых преданных сторонников Трампа. Уже в 2016 году он поддержал его президентскую кампанию, а после первой инаугурации, по его словам, регулярно появлялся в Белом доме, в том числе участвуя в обсуждении ключевых кадровых назначений. В преддверии выборов 2024-го Кирк отправился в масштабный тур по университетским кампусам под названием «Вам промывают мозги». 20 января 2025-го в ротонде Капитолия в Вашингтоне прошла вторая инаугурация Трампа. Количество мест для зрителей было сильно ограничено, и на лучших из них сидели генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Google Сундар Пичаи, директор Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, журналист Такер Карлсон, подкастер Джо Роган, медиамагнат Руперт Мердок и… 31-летний активист Чарли Кирк. Для сравнения:
члены Конгресса сидели сильно позади него. Эта деталь сразу вызвала активное обсуждение в соцсетях: американцы возмущались, что у Кирка такое привилегированное положение.
В ответ на это сенатор от Индианы Джим Бэнкс написал в X, что Чарли сделал для приближения «этого момента», то есть инаугурации Трампа, больше, чем весь Конгресс, вместе взятый. Вклад Кирка в победу Трампа действительно был значительным. Он — один из самых влиятельных консервативных активистов в интернете: у него 7,7 млн подписчиков в Instagram, 7,3 млн в TikTok, 5,4 млн в X и 3,9 млн на YouTube. Год назад Чарли принял участие в шоу Surrounded — «Окруженный» на ютуб-канале Jubilee. В этом формате 25 студентов-либералов спорили с ним сразу по четырем его позициям: «аборт — это убийство», «высшее образование в США — это обман», «трансженщины — это не женщины» и «Камала Харрис не заслужила участвовать в президентской гонке». Видео набрало рекордные для канала 31 млн просмотров.
Все свои медиаплощадки Кирк использовал для продвижения Дональда Трампа. Его контент был популярен у молодых мужчин и мог склонить часть из них голосовать за кандидата от республиканцев на последних выборах. Всё это сделало Кирка человеком, приближенным к самому президенту и его семье: по данным CNN, Трамп воспринимал его едва ли не как родственника. Тесной была и связь Чарли с Джей Ди Вэнсом: журналисты писали, что именно Кирк убедил Трампа назначить его на пост вице-президента.
Благодаря всему этому организации Кирка — некоммерческая Turning Point USA и политическая Turning Point Action — стали финансово успешными. К этому добавлялись доходы от его подкаста, многочисленных публичных выступлений и книг, включая бестселлер 2020 года «Доктрина MAGA». В итоге он превратился не только в заметного политического активиста, но и в миллионера. Его состояние оценивается в 12 млн долларов.
В этом году Чарли Кирк стал объектом пародии в культовом сатирическом мультсериале «Южный парк». Авторы высмеяли его манеру вести дебаты и намекнули на неискренность его позиций. Сам Кирк не обиделся, а напротив, на время сменил аватар в X на кадр из эпизода со своим мультяшным «двойником» по имени Мастер Дебатер (созвучно с masturbator. — Прим. авт.).
Взгляды Кирка
В начале июля в Грейпвайне, штат Техас, прошел 10-й ежегодный саммит молодых женщин-лидеров, организованный TPUSA. Тысячи юных участниц три дня слушали речи известных консервативных спикеров. Со сцены их убеждали отказаться от феминизма «в пользу женственности» и забыть о карьерных амбициях. Чарли Кирк и его жена Эрика повторяли: забудьте про образование, ищите мужа и рожайте детей. На фоне этих речей особенно парадоксально выглядело то, что спикерки на этом саммите были успешными карьеристками. 15-летняя участница даже указала Кирку на это несоответствие, но тот лишь ответил: «Те, кто сделал карьеру, говорят вам рожать. Может, они знают что-то, чего не знаете вы». И добавил, что карьера «делает жизнь пустой».
Это лишь один из немногих примеров того, как Кирк и его организации продвигали консервативные ценности среди молодежи. В его набор взглядов входила открытая критика ЛГБТ, он называл гомосексуальность грехом, а трансгендерных людей «мерзостью».
Кирк занимал антииммигрантскую позицию, выступая как против нелегальной, так и против легальной миграции. Активист утверждал, что приезжие «отнимают рабочие места у американцев», подрывают суверенитет страны и угрожают ее культурной идентичности.
Более того, он поддерживал правую конспирологическую теорию о «великом замещении», согласно которой небелые мигранты якобы постепенно вытесняют «белое американское население» и меняют культурный код США.
Кирк не раз позволял себе и антисемитские высказывания. Он заявлял, что «евреи финансировали идеи культурного марксизма» и что «антибелые настроения были в значительной степени профинансированы евреями». Эти слова вызвали резкую реакцию, даже консерваторы обвиняли его в распространении антисемитских клише. Тем не менее, израильские СМИ называют Кирка другом своей страны за публичную поддержку правительства Биньямина Нетаньяху и действий израильской армии в секторе Газа. Нападки на мусульман и ислам тоже занимали важное место в его публичной риторике. «Мусульманский социалист может стать мэром Нью-Йорка. Мусульмане хотят привнести в Запад ценности, дестабилизирующие нашу цивилизацию», — говорил он о кандидате в мэры Нью-Йорка Зохране Мамдани. Кирк утверждал, что ислам как таковой несовместим с «западным миром». Не менее радикальной была и его позиция по абортам: он называл их убийством и выступал за полный запрет, включая случаи изнасилования, настаивая, что даже в такой ситуации «убийство ребенка» нельзя оправдать. На шоу Jubilee Кирка спросили, что бы он сделал, если бы его 10-летняя дочь забеременела в результате изнасилования. «Да, ребенок будет рожден», — мгновенно ответил Чарли. У Кирка есть малолетняя дочь.
И ко всему прочему Чарли был убежденным сторонником свободного ношения оружия. На одном из мероприятий Turning Point USA он прямо заявил, что массовые убийства с применением огнестрела — это часть американской реальности и неизбежная цена, которую стоит платить за право на свободное ношение оружия. Он это сказал всего через неделю после трагедии в школе в Нэшвилле 27 марта 2023 года, когда в результате шутинга погибли трое детей и трое взрослых.
Реакция на убийство Кирка
На гибель Кирка отреагировали все ныне живущие бывшие президенты США. «Мы пока не знаем, что двигало человеком, застрелившим Чарли Кирка, но такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии. Сегодня вечером мы с Мишель будем молиться за семью Чарли, особенно за его жену Эрику и их двоих маленьких детей», — написал бывший президент Барак Обама, которого Чарли Кирк активно критиковал при жизни.
«В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться — и прекратиться немедленно. Мы с Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», — заявил Джо Байден.
«Я опечален и возмущен убийством Чарли Кирка. Надеюсь, что мы все проведем серьезный самоанализ и удвоим усилия, чтобы вести пылкие, но мирные дискуссии. Мы с Хиллари молимся за Эрику, их двоих маленьких детей и всю семью», — написал Билл Клинтон в X.
«Сегодня молодой человек был хладнокровно убит во время выражения своих политических взглядов. Это произошло в университетском кампусе, где открытый обмен противоположными идеями должен быть неприкосновенным. Насилие и сарказм должны быть изгнаны с общественных площадей. Члены других политических партий не наши враги, они наши сограждане. Да благословит Бог Чарли Кирка и его семью, и да направит Бог Америку к цивилизованности», — написал в Facebook Джордж Буш-младший.
Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани, один из главных объектов нападок Кирка, тоже заявил, что потрясен случившимся. По его словам, политическому насилию не место в США. Нынешний президент Дональд Трамп выпустил видеообращение по поводу гибели Кирка, где назвал его «мучеником», который погиб за США. В убийстве активиста он обвинил «левых радикалов», несмотря на то, что стрелок всё еще не был найден. «Политическое насилие со стороны левых радикалов унесло очень много жизней», — заявил Трамп. Но всего за пару месяцев до этого, в июне, в Миннесоте двоих депутатов законодательного собрания застрелил 57-летний Лютер Болтер — консерватор, противник абортов и зарегистрированный член Республиканской партии. Но и тогда Трамп сказал, что нападавший был «леваком».
Про убийство Чарли Кирка высказался даже бывший президент России Дмитрий Медведев. В соцсети X он намекнул, что нападение могло быть связано с тем, что Кирк выступает против поддержки Украины:
«Политические преступления и убийства в последнее время совершают разные леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев. Фицо (премьер-министр Словакии, на которого совершили покушение в мае 2024 года. — Прим. авт.), Кирк. Кто следующий? Может, пора команде MAGA понять, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц». 8 сентября на фем-сайте Jezebel была опубликована шуточная статья, где авторка говорит, что с помощью ведьм прокляла Чарли Кирка за его женоненавистнические высказывания. Одним из последних постов активиста была как раз реакция на это. Он процитировал стих из Библии: «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: да запретит тебе Господь». На момент публикации материала убийца Чарли Кирка не был найден. ФБР заявило, что его ищут.