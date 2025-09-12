Кем был Чарли Кирк - влиятельный ультраправый активист, застреленный на выступлении в университете

Кирк не раз позволял себе и антисемитские высказывания. Он заявлял, что «евреи финансировали идеи культурного марксизма» и что «антибелые настроения были в значительной степени профинансированы евреями». Эти слова вызвали резкую реакцию, даже консерваторы обвиняли его в распространении антисемитских клише. Тем не менее, израильские СМИ называют Кирка другом своей страны за публичную поддержку правительства Биньямина Нетаньяху и действий израильской армии в секторе Газа. Нападки на мусульман и ислам тоже занимали важное место в его публичной риторике. «Мусульманский социалист может стать мэром Нью-Йорка. Мусульмане хотят привнести в Запад ценности, дестабилизирующие нашу цивилизацию», — говорил он о кандидате в мэры Нью-Йорка Зохране Мамдани. Кирк утверждал, что ислам как таковой несовместим с «западным миром». Не менее радикальной была и его позиция по абортам: он называл их убийством и выступал за полный запрет, включая случаи изнасилования, настаивая, что даже в такой ситуации «убийство ребенка» нельзя оправдать. На шоу Jubilee Кирка спросили, что бы он сделал, если бы его 10-летняя дочь забеременела в результате изнасилования. «Да, ребенок будет рожден», — мгновенно ответил Чарли. У Кирка есть малолетняя дочь.