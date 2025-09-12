"Надеюсь, он получит смертную казнь": Трамп заявил, что убийца Чарли Кирка задержан
Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка.
В эфире прореспубликанского Fox News журналистка спросила, есть ли какие-то новости касательно расследования. Глава Белого дома ответил утвердительно. "Да. Я могу сказать – думаю, просто чтобы защитить нас всех, и чтобы на Fox News и на нас всех не подали в суд и тому подобное, – что с высокой степенью уверенности мы держим его под стражей", – сообщил американский президент, имея в виду подозреваемого.
"Его сдал очень близкий ему человек", - заявил Трамп. "Такое случается, когда у вас есть несколько хороших снимков", — сказал президент, имея в виду более четкие фотографии подозреваемого, опубликованные в четверг ФБР. Он также выразил надежду, что суд докажет вину фигуранта. "И я надеюсь, он получит смертную казнь", – заявил президент.
Как сообщалось, в среду в Ореме в Университете долины Юты снайпер застрелил лидера консервативной молодежной организации "Turning Point USA" Чарли Кирка. Отмечается, что предположительно, подозреваемый сделал один выстрел с возвышенности примерно в 180 метрах от палатки, где находился Кирк.
31-летний активист Чарли Кирк был представителем нового поколения консервативных республиканцев, у которого в социальных сетях были миллионы подписчиков. Посещая американские университеты, Кирк приглашал студентов к дебатам, которые затем транслировались в интернете. На дебаты часто приглашались идеологические противники Кирка.