"Надеюсь, он получит смертную казнь": Трамп заявил, что убийца Чарли Кирка задержан

В эфире прореспубликанского Fox News журналистка спросила, есть ли какие-то новости касательно расследования. Глава Белого дома ответил утвердительно. "Да. Я могу сказать – думаю, просто чтобы защитить нас всех, и чтобы на Fox News и на нас всех не подали в суд и тому подобное, – что с высокой степенью уверенности мы держим его под стражей", – сообщил американский президент, имея в виду подозреваемого.