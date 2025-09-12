В США за информацию о убийце активиста Чарли Кирка предлагают 100 000 долларов
Федеральное бюро расследований США (ФБР) в четверг опубликовало фотографии разыскиваемого в связи с убийством Чарли Кирка — политического активиста и союзника президента Дональда Трампа. Также объявлено вознаграждение в размере 100 000 долларов за полезную информацию, сообщает BBC.
ФБР просит помощи общественности в установлении личности. Это первые фотографии человека, которого следователи считают причастным к смерти Кирка.ФБР указывает, что вознаграждение будет выплачено за «информацию, которая приведет к установлению личности и аресту лица (лиц), ответственных за убийство Чарли Крка». По словам комиссара Департамента общественной безопасности штата Бо Мейсона, советы общественности "дают новые зацепки", чиновники просят предоставить больше информации, чтобы помочь в продолжающейся со среды интенсивной охоте на стрелка.
Людей, располагающих сведениями, просят связаться по указанному телефону. Ранее власти сообщили, что к этому времени уже получили 130 сообщений от граждан.
Также была опубликована видеозапись, на которой подозреваемый в убийстве скрывается с места преступления после рокового выстрела. На опубликованных кадрах видно, как человек в солнцезащитных очках, кроссовках Converse и черной рубашке с длинными рукавами бежит по крыше, затем спускается со здания на газон, держа в руках, по всей видимости, винтовку в кейсе. Затем подозреваемый переходит улицу ви удаляется в лесной массив, где, по словам полиции, позже была обнаружена мощная винтовка. Из неё, как они полагают, был застрелен Кирк.
Как сообщалось, в среду в Университете штата Юта был застрелен Чарли Кирк, союзник президента Трампа и консервативный инфлюенсер. Инцидент произошел в Университете Юта Валли в городе Орем. Полиция сначала заявила, что подозреваемый задержан, но позже мэр Орема Дэвид Янг уточнил, что задержанный не является стрелком, и тот до сих пор не найден.
Трамп в своей сети Truth Social призвал молиться за Кирка. Когда стало известно о его смерти, он распорядился приспустить флаги США до конца недели. 31-летний Кирк был представителем нового поколения консервативных республиканцев и имел миллионы подписчиков в социальных сетях.