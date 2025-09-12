В США за информацию о убийце активиста Чарли Кирка предлагают 100 000 долларов

Также была опубликована видеозапись, на которой подозреваемый в убийстве скрывается с места преступления после рокового выстрела. На опубликованных кадрах видно, как человек в солнцезащитных очках, кроссовках Converse и черной рубашке с длинными рукавами бежит по крыше, затем спускается со здания на газон, держа в руках, по всей видимости, винтовку в кейсе. Затем подозреваемый переходит улицу ви удаляется в лесной массив, где, по словам полиции, позже была обнаружена мощная винтовка. Из неё, как они полагают, был застрелен Кирк.