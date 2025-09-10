Трамп сообщил, что его союзник Чарли Кирк умер после покушения
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американский консервативный ведущий подкастов и политический активист Чарли Кирк умер после покушения во время выступления в университете Юты.
«Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не имел сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Дональд Трамп.
На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как Кирк выступает перед большой аудиторией, затем раздается громкий хлопок, похожий на выстрел. Кирк на мгновение прикладывает руку к шее, из которой фонтаном хлынула кровь, и падает со стула, после чего люди начинают в панике разбегаться.
31-летний Кирк сыграл ключевую роль в мобилизации молодежной поддержки Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирали большие аудитории.
У Чарли Кирка было 5,2 миллиона подписчиков в X. Он вёл популярный подкаст и радиопрограмму "The Charlie Kirk Show", а недавно также выступил в роли соведущего "Fox & Friends" на телеканале Fox News.
Кирк входил в число наиболее заметных консервативных инфлюенсеров, поддерживающих президента Дональда Трампа. Он часто критиковал ведущие СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационной форме.
По данным Reuters, с момента нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года в США имели место более 300 случаев политически мотивированных нападений. В июле 2024 года сам Трамп был легко ранен во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания.