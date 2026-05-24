Врачи объяснили, насколько заразен вирус Эболы и чем он нам угрожает
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень риска вспышки Эболы в Африке до «очень высокого». Было выявлено 750 предполагаемых случаев заражения вирусом, а 177 человек, как сообщается, умерли. Насколько эта болезнь заразна? Может ли она добраться и до нас?
Штамм под названием Bundibugyo считается смертельным примерно в трети случаев и вакцины от него не существует.
Как сообщают британские СМИ, американский врач Джен Кодл, у которой более 310 тысяч подписчиков в TikTok, где она регулярно публикует важную информацию о здоровье населения, ответила на несколько важных вопросов об этом заболевании.
В видео в социальной сети она заявила: «Многие из вас спрашивают, насколько заразна Эбола. И здесь есть хорошие новости.
Во-первых, вирус не передается воздушно-капельным путем, как другие знакомые вам патогены — например, COVID. Он не распространяется по воздуху. Для заражения необходим прямой контакт с биологическими жидкостями — такими как диарея, слюна, кровь и тому подобное.
Кроме того, если говорить о заразности и легкости передачи, это тоже хорошая новость. Эбола распространяется хуже, чем COVID.
Она менее заразна, чем COVID, корь, свинка и даже ветряная оспа. К сожалению, при этом Эбола гораздо более смертельна.
Смертность при Эболе очень высокая, а вакцины или специфического лечения для большинства штаммов у нас нет. Только для одного из них существуют вакцина и методы лечения, для остальных — нет.
И против штамма Bundibugyo, вспышку которого мы сейчас наблюдаем, у нас нет ни вакцины, ни специфического лечения. Есть много причин, почему эта вспышка не только смертельно опасна, но и вызывает серьезную тревогу. Кроме того, мы считаем, что вирус какое-то время распространялся бесконтрольно. Это трагедия.
Но я хочу подчеркнуть, что с точки зрения передачи вирус менее заразен, чем некоторые другие известные вам заболевания. Однако да — он гораздо более смертоносен».
Каковы симптомы Эболы?
Согласно информации Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, симптомы Эболы могут внезапно появиться через период от двух до 21 дня после заражения. Первые симптомы напоминают грипп и могут включать:
- высокую температуру;
- сильную усталость;
- мышечные боли;
- боль в горле;
- головную боль.
Позднее могут развиться:
- рвота;
- диарея;
- боли в животе;
- кожная сыпь;
- синяки и пожелтение кожи и глаз.
В более тяжелых случаях Эбола по мере развития болезни может вызывать кровотечения. Это может включать кровь в стуле и кровотечения из различных частей тела.