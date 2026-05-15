Солнцезащитные кремы уже не те: что изменилось в SPF-средствах

Современные солнцезащитные средства больше не выполняют только одну функцию - они не только защищают кожу от УФ-излучения, но и обеспечивают ей дополнительный уход, такой как увлажнение, защита от преждевременного старения кожи и помогают укреплять защитный барьер кожи. "В это стремительное время люди все больше ценят косметические средства, одновременно выполняющие несколько функций, позволяя экономить время на ежедневном уходе за кожей. Поэтому производители все чаще предлагают многофункциональные продукты, содержащие такие активные вещества, как пептиды, способствующие восстановлению кожи, антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения, а также ниацинамид и витамин С, улучшающие тон кожи и укрепляющие защитный барьер. Такие средства одновременно и защищают кожу от солнечного света, и увлажняют и помогают поддерживать ее здоровый вид", - объясняет фармацевт Вера Кейша.