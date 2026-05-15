Солнцезащитные кремы уже не те: что изменилось в SPF-средствах
Солнцезащитный крем давно перестал быть густой белой массой, которую хочется смыть через пять минут. Теперь SPF выпускают в виде сывороток, спреев, флюидов и стиков, а сами средства не только защищают кожу от солнца, но и ухаживают за ней.
Наступило теплое время года - время, когда все больше хочется находиться на свежем воздухе и наслаждаться солнечными днями. Однако, радуясь солнечным лучам, нельзя забывать о защите кожи - солнцезащитный крем следует использовать как в солнечные, так и в пасмурные дни. В последние годы наблюдается стремительное развитие технологий в разработке этих продуктов. Появились совершенно новые формы и формулы, они стали более эффективными, стойкими и приятными в использовании. Липкие, густые и тяжелые солнцезащитные кремы - в прошлом! О новейших тенденциях в ассортименте солнцезащитных средств рассказывает Вера Кейша, сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka, лауреат титула Латвийской ассоциации фармацевтов "Фармацевт года 2025".
"Сегодня люди все больше осознают важность здоровья кожи и воздействия УФ-излучения, к тому же параллельно развиваются технологии. Солнцезащитные кремы выполняют все больше новых функций, значительно улучшается удобство их использования, и одновременно обеспечивается полноценная защита кожи от вредного УФ-излучения. Последние инновации касаются SPF-фильтров, текстуры и состава продуктов, а также адаптации защиты под различные типы кожи. Все больше внимания уделяется и более экологичным решениям", - объясняет фармацевт Вера Кейша.
1. Совершенно новые формы
Сегодня от вредного воздействия солнца защищают не только кремы, но и флюиды, спреи, карандаши и даже сыворотки с SPF 50+, которые можно использовать как средства ежедневного ухода за лицом с высокой степенью защиты от солнца. Они не только выполняют свою основную функцию, но и одновременно защищают кожу от вредного воздействия излучения. Например, основная функция сыворотки - интенсивный уход за кожей в глубоких слоях, однако, одновременно, она также обеспечивает и защиту от солнца.
Также все более популярными становятся солнцезащитные спреи, которые можно легко наносить на тело, использовать поверх макияжа и повторно наносить несколько раз в день. Они не оставляют следов и настолько легкие, что не создают эффекта, типичного для классических солнцезащитных средств, ни визуально, ни на уровне ощущения. В свою очередь, карандаши с SPF особенно подходят для чувствительных зон - татуировок, шрамов, носа и других участков, нуждающихся в дополнительной защите.
2. Менее раздражающие
В производстве солнцезащитных средств все чаще используют инкапсулированные SPF-фильтры - технологию, позволяющую "заключить" активные вещества, находящиеся в креме, в микрокапсулы. Таким образом, уменьшается прямой контакт химических фильтров с кожей, что значительно снижает риск раздражения и аллергии, особенно для людей с чувствительной кожей. Инкапсуляция также помогает стабилизировать фильтры, предотвращая их распад под воздействием солнца, а также обеспечивая более длительную и равномерную защиту кожи. В таких продуктах часто объединены физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, с инкапсулированными химическими фильтрами, которые вместе обеспечивают равномерную защиту широкого спектра от UVA и UVB излучения.
"Главные преимущества этих кремов - равномерное нанесение на кожу и меньшее раздражение. Они лучше проникают в слои кожи и не разрушаются, а также почти не образуют белого налета, обычно характерного для кремов, содержащих только оксид цинка", - комментирует фармацевт.
3. Многофункциональный уход за кожей
Современные солнцезащитные средства больше не выполняют только одну функцию - они не только защищают кожу от УФ-излучения, но и обеспечивают ей дополнительный уход, такой как увлажнение, защита от преждевременного старения кожи и помогают укреплять защитный барьер кожи. "В это стремительное время люди все больше ценят косметические средства, одновременно выполняющие несколько функций, позволяя экономить время на ежедневном уходе за кожей. Поэтому производители все чаще предлагают многофункциональные продукты, содержащие такие активные вещества, как пептиды, способствующие восстановлению кожи, антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения, а также ниацинамид и витамин С, улучшающие тон кожи и укрепляющие защитный барьер. Такие средства одновременно и защищают кожу от солнечного света, и увлажняют и помогают поддерживать ее здоровый вид", - объясняет фармацевт Вера Кейша.
4. Защита от излучения более широкого спектра
Классические SPF-фильтры обеспечивают защиту кожи от УФA и УФB излучения, но однако формулы солнцезащитных кремов последнего поколения стремятся защитить кожу также и от других типов излучения, которые могут способствовать преждевременному старению кожи. Примерно 50% солнечного света составляет HEVL (High Energy Visible Light - высокоэнергетическое излучение синей части видимого спектра), или синий свет. Его излучает не только солнце, но и смартфоны, компьютеры и светодиодные лампы. Излучение HEVL способствует образованию свободных радикалов, распаду коллагена, преждевременному старению кожи и гиперпигментации.
Вредное воздействие на кожу также может оказывать инфракрасное излучение (ИК), излучаемое солнцем, сауной, огнем или различными источниками тепла, способствуя структурным изменениям кожи и процессам старения.
Как объясняет фармацевт, классические солнцезащитные фильтры в основном блокируют УФ-излучение, тогда как в новейших формулах дополнительно используются оксиды железа и антиоксиданты, которые помогают уменьшить воздействие других лучей. По этой причине дерматологи все чаще рекомендуют выбирать кремы с так называемой "полноспектральной" защитой.
5. Более экологичные формулы
Отдельные химические вещества, содержащиеся в составе солнцезащитных кремов, также могут негативно влиять на окружающую среду, особенно при купании в море или других водоемах с нанесенным кремом. Поэтому все больше производителей ищут решения для снижения воздействия продуктов на экосистемы, исключая из состава такие химические вещества, как оксибензон или октиноксат, которые могут быть вредны для морских организмов. Эти изменения также связаны с более жесткими экологическими требованиями в косметической индустрии, и в ряде стран использование этих веществ в косметике и средствах по уходу за кожей уже ограничено.
"В качестве альтернативы разрабатываются более экологичные формулы, и в таких средствах все чаще используются минеральные фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана. Обозначение "reef-safe SPF" - "безопасный для рифов SPF" на упаковке солнцезащитного крема указывает на то, что продукт разработан таким образом, чтобы он причинял меньший вред для коралловых рифов и морских экосистем, однако при использовании таких продуктов также важны ответственные действия, например, позволить крему полностью впитаться перед купанием", - говорит Вера Кейша.
6. Макияж и защита одновременно
Благодаря достижениям в диагностике кожи и использованию искусственного интеллекта крупные производители косметики все чаще разрабатывают солнцезащитные кремы, адаптированные к определенному типу и тону кожи. Все более популярными становятся тонированные SPF-кремы. Эти кремы содержат пигмент, помогающий выравнивать тон кожи и действующий как легкий тональный крем, одновременно обеспечивая дополнительную защиту от типов излучения, которые могут способствовать образованию пигментации.
"Это удобное решение для тех, кто хочет сэкономить время на ежедневном уходе за кожей, поскольку один продукт обеспечивает как легкий макияж, так и защиту от солнечного излучения", - рекомендует фармацевт.
"Хотя современные солнцезащитные средства становятся все более эффективными и многофункциональными, самым важным по-прежнему остается их правильное и регулярное использование - в достаточном количестве и неоднократно в течение дня. В аптеках доступны защитные кремы для разных типов кожи, и выбор действительно широк, но, если вы наблюдаются выраженные кожные реакции, изменения пигментации или другие особенности, обязательно стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом - специалист порекомендует наиболее индивидуально подходящее решение, чтобы полноценно защитить кожу", - подчеркивает фармацевт.
7. Также защищает и волосы
От воздействия солнца также необходимо защищать волосы и кожу головы, поскольку оно сушит волосы и изменяет их текстуру. В этом случае лучше всего использовать солнцезащитный спрей, который будет действовать как защитный барьер не только для тела и лица, но и для волос. В настоящее время формулы средств настолько современны, что спреи не только защищают, но и ухаживают за волосами и увлажняют их, не оставляя эффекта жирности. Многие солнцезащитные спреи можно распылять на волосы по нескольку раз в день, а после их использования волосы мыть не нужно.