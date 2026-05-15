Бар в историческом особняке Риги прекратил работу спустя несколько месяцев
Один из самых обсуждаемых баров Риги, The Benjamin House bar, неожиданно закрылся спустя всего несколько месяцев работы — владельцы проекта и хозяева исторического здания не смогли договориться и теперь спор может дойти до суда.
В заявлении бара на Facebook говорится, что после продолжительных переговоров и невозможности договориться о дальнейшем развитии проекта было принято решение ликвидировать бар. The Benjamin House bar начал работу осенью 2024 года, а его последним рабочим днем стало начало мая.
Председатель правления компании-оператора Sensācija Лаурис Грасс отметил, что договориться с владельцами здания не удалось. По его словам, от собственников дома была получена информация о желании прекратить сотрудничество и продолжить деятельность самостоятельно. Он пояснил, что первоначально существовала договоренность о создании бара и его работе, которая была реализована, однако теперь было получено уведомление о прекращении сотрудничества.
Грасс добавил, что товарный знак The Benjamin House bar принадлежит компании Sensācija, тогда как владельцы здания зарегистрировали новую компанию SIA «The Benjamin House». По его словам, собственникам здания было предложено выкупить уже созданный проект — оборудование и нематериальные активы, однако они отказались, поэтому Sensācija сохраняет за собой права на товарный знак.
Одновременно Грасс заявил, что сейчас видно, что владельцы здания используют слово «бар» вместе с названием The Benjamin House. Он подчеркнул, что The Benjamin House bar является зарегистрированным товарным знаком, а закон запрещает использование обозначений, способных вводить потребителей в заблуждение. Компания не исключает решения ситуации юридическим путем.
Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Грасс признал, что конкретного направления развития пока нет и проект в нынешнем формате завершен.