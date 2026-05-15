Будь как лось! Латвийские полицейские сняли необычно "сознательных" лесных жителей
Видео латвийской полиции покорило соцсети: несколько лосей настолько дисциплинированно переходили дорогу, что пользователи шутят — людям у животных стоит поучиться правилам безопасности.
Пользователей социальных сетей приятно удивило и порадовало опубликованное Государственной полицией видео, на котором запечатлены необычайно сознательные лесные жители, перед переходом дороги убеждающиеся в безопасности движения.
Видео снял сотрудник Государственной полиции во время выполнения повседневных служебных обязанностей.
Правоохранители использовали этот короткий сюжет как остроумное и одновременно точное напоминание всем участникам дорожного движения — оказывается, даже лоси прекрасно знают, что перед переходом проезжей части необходимо тщательно убедиться в безопасности.
На опубликованных полицией кадрах лоси демонстрируют удивительную осторожность. Приближаясь к дороге, животные не спешат перебегать ее. Напротив — перед решающим шагом они останавливаются и словно внимательно оценивают ситуацию на проезжей части.