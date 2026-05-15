Синоптики предупреждают о заморозках сегодня ночью
Суббота в Латвии обещает резкие контрасты: от ночных заморозков на востоке до грозовых ливней и града днем. Температура прыгнет от +1 до +22 градусов, а погода — от спокойной до штормовой, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу на востоке страны температура воздуха понизится до +1...+5 градусов, местами в Латгале и Видземе на почве ожидаются заморозки. В Курземе и Земгале ночью пройдет небольшой дождь, а минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов.
Днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозовые ливни, на востоке страны гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и градом. Будет преобладать слабый и умеренный юго-восточный, южный ветер, в Курземе - западный.
Максимальная температура воздуха в субботу составит от +12 градусов местами на побережье Курземе до +22 градусов на востоке страны.
В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем она увеличится, пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха в столице составит от +9 градусов ночью до +19 градусов днем.