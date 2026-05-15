Синоптики предупреждают о заморозках сегодня ночью
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Синоптики предупреждают о заморозках сегодня ночью

Отдел новостей

LETA

Суббота в Латвии обещает резкие контрасты: от ночных заморозков на востоке до грозовых ливней и града днем. Температура прыгнет от +1 до +22 градусов, а погода — от спокойной до штормовой, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу на востоке страны температура воздуха понизится до +1...+5 градусов, местами в Латгале и Видземе на почве ожидаются заморозки. В Курземе и Земгале ночью пройдет небольшой дождь, а минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов.

Днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозовые ливни, на востоке страны гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и градом. Будет преобладать слабый и умеренный юго-восточный, южный ветер, в Курземе - западный.

Максимальная температура воздуха в субботу составит от +12 градусов местами на побережье Курземе до +22 градусов на востоке страны.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем она увеличится, пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха в столице составит от +9 градусов ночью до +19 градусов днем.

Темы

Прогноз погодыКурземеВидземеЛатгалеЗемгале

Другие сейчас читают