С началом теплого сезона жителей Латвии поджидает одна серьезная опасность. Как спасти себя и своих близких?
С наступлением теплой погоды в Латвии начинается активный купальный сезон, однако отдых у воды ежегодно приводит и к трагическим происшествиям. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) за период с 2020 по 2024 год показывают, что в Латвии в среднем ежегодно тонут 115 человек — это один из самых высоких показателей в Европе. Как спасти себя и своих близких?
Большинство утонувших — 77% — мужчины. Статистика выявляет и еще одну тревожную тенденцию — 66% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Опыт страхового общества ERGO показывает, что несчастные случаи происходят не только в крупных водоемах — море, реках и озерах, — но и в прудах возле домов, поэтому осторожность необходимо соблюдать у любого водоема.
Алкоголь и купание — опасное сочетание
«Алкоголь часто присутствует при очень тяжелых происшествиях — мы получали заявления на страховые выплаты по несчастным случаям, когда после утопления в реках или озерах в крови погибших обнаруживалось от 1 до 3,7 промилле этилового спирта. Наиболее безрассудны в этом отношении мужчины — данные SPKC также показывают, что 82% утонувших в состоянии алкогольного опьянения за последние годы были мужчинами», — рассказывает директор департамента урегулирования убытков ERGO Санита Рубене.
44% всех случаев утопления в году происходят в три летних месяца — с июня по август, свидетельствует информация, собранная SPKC. В летний сезон регулярно поступают и заявления на страховые выплаты из-за травм, полученных при прыжках в воду вниз головой без оценки безопасности водоема. Нередко такие травмы заканчиваются тяжелыми и необратимыми последствиями.
Также летом регулярно заявляются резаные раны стоп после наступания на стекло, острые раковины или другие предметы в воде — такие травмы характерны как для детей, так и для взрослых.
Ответственное поведение
Чтобы снизить риск несчастных случаев, эксперты призывают соблюдать меры безопасности у любых водоемов — как в Латвии, так и за границей.
- Никогда не ходите купаться в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь ухудшает координацию, скорость реакции и способность объективно оценивать риски.
- Не прыгайте в воду в незнакомых местах и перед прыжком всегда убеждайтесь в глубине воды.
- Не купайтесь в одиночку и не переоценивайте свои силы, особенно в открытых водоемах.
- Постоянно следите за детьми — даже на мелководье и рядом с надувными аттракционами.
- Используйте спасательные жилеты при поездках на лодке, SUP-доске или во время рыбалки.
- Заходя в воду и выходя из нее, остерегайтесь острых предметов, камней и скользких берегов.
- Во время путешествий выбирайте безопасные, контролируемые пляжи и соблюдайте местные предупреждения о течениях, медузах и других рисках.