Иева Дамберга: "Медсестра в детском здравоохранении - самостоятельный, компетентный и эмпатичный профессионал"
Общество хочет качественного здравоохранения и прихода в больницы нового поколения специалистов, что важно для обеспечения устойчивости услуг. Мы полностью поддерживаем ожидания общества, особенно родителей, в отношении качества медицинской помощи детям и молодежи — качества, соответствующего современным требованиям и достижениям медицины. В Детской больнице мы также видим, что для дальнейшего обеспечения стационарных и амбулаторных услуг необходимо привлекать новое поколение медицинских работников, поскольку многие медсестры приближаются к пенсионному возрасту, рассуждает Иева Дамберга, клиническая старшая медсестра Детской больницы.
Кто будет работать в больницах?
Латвийская ассоциация медсестер в своем открытом письме 2023 года указала, что средний возраст практикующих медсестер в системе здравоохранения Латвии составляет 52 года. В свою очередь, данные базы статистики здравоохранения о структуре практикующих медицинских работников по возрастным группам, если выбрать группу «медсестра», показывают следующую картину: в 2024 году самая большая доля — 20,1% — приходилась на возрастную группу 50–54 года, а доля медсестер в возрасте 60 лет и старше составляла 26,5%. Это заставляет задуматься о том, насколько важно, чтобы в систему здравоохранения приходило новое поколение медсестер.
В Детской больнице в конце 2025 года средний возраст сотрудников в должностной группе «медсестра» составлял 41,1 года. Однако следует отметить, что этот показатель «улучшают» медицинские ассистенты — студенты, которые в определенном объеме выполняют обязанности медсестер. Если смотреть на средний возраст именно медсестер, в Детской больнице он составляет 47,5 года. В конце 2025 года медсестры в возрасте 60 лет и старше составляли 18,3% от общего числа медсестер больницы.
Согласно информации, приведенной в информационном докладе «О занятости медсестер и развитии профессии», в среднем около 80% медсестер ежегодно после окончания учебы начинают работать по профессии. После того как молодые медсестры каждый год приходят в систему здравоохранения, важно думать о том, как их удержать, поддержать, дать им возможности для развития, а также укреплять понимание профессии медсестры. Не менее важно обозначить для всего общества роль медсестры в здравоохранении. Почему это так важно?
Стены отделения и самое современное оборудование сами по себе никого не лечат — это делают медицинские работники: врачи, медсестры, помощники медсестер, помощники врачей. В привлечении студентов программ сестринского дела и удержании медсестер в государственном секторе здравоохранения серьезным вызовом остается вопрос оплаты труда, но не только он. Важен и вопрос уважения к профессии, которая одновременно требует железных нервов, острого ума и открытого сердца.
В Детской больнице мы создаем среду, в которой каждая медсестра может почувствовать принадлежность к больнице, потому что мы ищем возможность предложить работу в том отделении, где сотрудник лучше всего сможет реализовать свои профессиональные цели. Мы также интегрируем новых сотрудников в коллектив, привлекая опытных наставников, и помогаем найти баланс между работой в больнице и заботой о себе. Но нам хотелось бы, чтобы столь же поддерживающая среда для медсестер существовала и в обществе в целом.
В чем заключается работа медсестры в больнице?
До сих пор приходится сталкиваться с представлением, что медсестра — это лишь исполнитель распоряжений врача и терпеливая «сестричка», которая умеет утешать заболевших. На самом деле медсестра — квалифицированный специалист, который должен знать и уметь применять сложные технологии, специфические процедуры и фармакологию, а также владеть навыками кризисного управления, психологии, а для детских медсестер — еще и педагогики.
Работа медсестры в уходе за педиатрическими пациентами, а значит, и работа медсестер в Детской больнице, включает дополнительную ответственность, знания и эмоциональную емкость, поскольку роль медсестры выходит далеко за рамки медицинских процедур и технологий, которые, безусловно, являются важной частью ухода.
В центре повседневной работы находятся ребенок или подросток и его семья. Подготовка к предстоящим процедурам и разъяснение процесса лечения столь же важны, поскольку необходимо уменьшить страх и тревогу ребенка. Детская медсестра должна уметь разговаривать и с двухлетним ребенком, и с семилетним, и с подростком, и со взрослым, который находится вместе с ребенком в отделении. Нередко приходится использовать игровые техники, чтобы показать, какой будет процедура. Помимо прочего, чтобы разговор с пациентами состоялся, нужно хорошо знать актуальных героев мультфильмов и игры.
Не менее важна поддерживающая роль медсестры для всей семьи, которая в больнице нередко находится в самом тяжелом кризисе своей жизни. Но эмпатия — хрупкий ресурс. Видеть страдания детей и сталкиваться с отчаянием родителей по-человечески тяжело. Забота об эмоциональном здоровье медсестер — это прямая забота о качестве детской медицинской помощи. Нельзя ожидать, что эта способность будет восстанавливаться сама по себе без целенаправленной поддержки.
Эмпатия — один из важнейших ресурсов детских медсестер, однако без должной системной поддержки — супервизий и осмысленной, бережной рабочей среды — этот ресурс может иссякать.
Знать данные, чтобы принимать решения о переменах
Что такое бережная рабочая среда? Важно смотреть на доступный ресурс медсестер и на соотношение медсестер и пациентов — то есть на то, сколько пациентов одна медсестра может одновременно обслуживать во время своей смены, чтобы не только качественно и своевременно выполнить необходимые процедуры, но и обучить, поддержать пациента и его семью.
Это не только вопрос Детской больницы или Латвии — это глобальный вопрос здравоохранения. В публикации «Health at a Glance 2025 OECD Indicators» за декабрь 2025 года указано, что в 2023 году число медсестер на 1000 жителей в среднем достигло 9,2 медсестры на 1000 жителей, тогда как в Латвии — 4,2. Эти данные помогают понять, с какими вызовами медсестры сталкиваются каждый день, а также наглядно показывают, насколько важно продолжать работу над устойчивым планированием повседневной работы и нагрузки медсестер.
Позволяет ли ресурс медсестер в Детской больнице — и в других больницах — уделять внимание всем аспектам их работы: выполнению инвазивных и неинвазивных процедур с применением различных технологий, обучению пациентов и подготовке к манипуляциям, документированию ухода и разговорам, которые помогают уменьшить тревогу и страх пациента?
В Детской больнице мы планируем необходимое число медсестер в каждой смене и в каждом структурном подразделении, используя инструмент системы классификации пациентов. Важно, чтобы такая система работала не только в рамках одной больницы, но и на государственном уровне.
Это один из инструментов, который наглядно показывает, сколько времени требует работа медсестры, помогая определить, сколько пациентов одновременно может обслуживать одна медсестра, чтобы это было безопасно для обеих сторон — и для пациента, и для медсестры. Используя этот инструмент и делясь данными, больницы совместными усилиями могли бы показать разработчикам политики здравоохранения, насколько сильно в нашей системе здравоохранения загружены медсестры.
Доступность медсестер в государственном секторе по-прежнему остается существенным вызовом. На практике мы видим, что многие медсестры выбирают 24-часовые смены. Часто это происходит по финансовым или логистическим причинам, а не потому, что такая организация труда оптимальна.
Не все медсестры готовы работать по 24 часа, особенно медсестры младшего поколения отказываются от этого, и мы поддерживаем их решение. Прежде всего потому, что работа медсестры требует концентрации независимо от того, идет первый или 24-й час рабочего дня. Однако многих медсестер соглашаться на 24-часовую смену заставляет финансовый фактор. Работая в одном медицинском учреждении в 24-часовых сменах, легче совмещать эту работу с работой в другом месте. Или так можно организовать поездки на работу и домой, если место жительства и место работы находятся в разных городах.
Изменения на государственном уровне требуют времени и многостороннего диалога, но мы активно участвуем в этом процессе — неустанно и разными способами подчеркиваем роль медсестер в здравоохранении, объясняем измерения работы медсестры и тем самым способствуем пониманию того, что представляет собой работа медсестры в больнице. В долгосрочной перспективе такие постепенные изменения помогают и привлекать новых специалистов, и удерживать нынешних медсестер в профессии.
Расширение компетенций и ответственности
Как указано в информационном докладе «О занятости медсестер и развитии профессии», только 37% опрошенных медсестер считают профессию престижной. Следовательно, можно предположить, что 63% так не считают. Это говорит о том, что в укреплении общественной оценки профессии все еще есть большой потенциал и большая необходимость.
В исследовании, в котором обобщены данные опросов общества и медсестер в девяти европейских странах — Латвии среди этих стран нет, — указывается, что ощущаемое медсестрами профессиональное признание в целом низкое: 54% отметили, что оно скорее низкое, а 17% — что очень низкое.
Медсестра в уходе за детьми — это самостоятельный и незаменимый участник процесса, который первым замечает любые изменения в состоянии здоровья ребенка и принимает критически важные решения еще до прихода врача. Эта компетенция и ответственность высоки, а совершенствование знаний и навыков — бесконечный процесс.
В Детской больнице медсестры продвигают внедрение инноваций в уходе. Три года назад мы начали использовать ультрасонографию при оценке сосудов и установке катетеров. Сейчас этот метод уже официально внедрен в работу медсестер, и это важный шаг в развитии компетенций медсестер в Латвии.
В прошлом году в Латвии впервые был объявлен набор на учебную программу для медсестер расширенной компетенции, и в следующем году можно ожидать прихода первых медсестер расширенной компетенции в систему здравоохранения Латвии. Это возможность признать и использовать компетенции медсестер, а также расширить их права и зоны ответственности в системе здравоохранения.
Это существенно изменит прежнюю практику, поскольку медсестры смогут и будут иметь право перенимать у врачей выполнение плана лечения пациентов, которым не требуется сложное лечение.
Чтобы изменения, связанные с расширением компетенций и зоны ответственности медсестер, были реализованы на практике, важную роль играет открытость и готовность работодателя. В Детской больнице мы можем этим гордиться.
Кроме того, Детская больница открыта к привлечению новых специалистов на другом уровне. Об этом свидетельствуют организованные больницей Дни карьеры, а также впервые введенные стипендии для студенток программ сестринского дела, которые уже работают в Детской больнице младшими медсестрами. Эти стипендии учреждены совместно с Фондом Детской больницы и Фондом поддержки будущего, основанным Rietumu Banka.
Такие инициативы дают возможность и студенткам, и уже опытным медсестрам увидеть Детскую больницу как современное, поддерживающее и профессионально стимулирующее место. Это ясный сигнал: медсестер здесь ждут как полноправных игроков команды.
Уважение — взаимная и общая ответственность
Каждый человек, которому приходится лечиться в больнице, заслуживает того, чтобы за ним ухаживал полностью сосредоточенный, компетентный и эмпатичный профессионал, который чувствует себя в системе здравоохранения оцененным и защищенным.
И от каждого члена общества медсестры ожидают отношения, соответствующего сложности их работы. Только вместе мы можем повысить престиж профессии медсестры, что помогло бы привлечь заинтересованных и увлеченных студентов в программы сестринского дела и привести в больницы новое поколение специалистов.