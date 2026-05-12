После окончания войны в Украине Европа может столкнуться с новой угрозой

Младший инспектор отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро Польши Адам Радом заявил польской газете Rzeczpospolita, что окончание вооруженных конфликтов исторически связано с неконтролируемым притоком оружия на нелегальные рынки. Поэтому власти серьезно воспринимают риск того, что после войны из Украины в соседние страны и в целом в государства ЕС могут контрабандным путем попасть огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее Польша предупреждала, что окончание конфликта может усилить организованные преступные группировки, связанные с торговлей оружием, а также увеличить вербовку бывших военных в такие организации.