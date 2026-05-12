После окончания войны в Украине Европа может столкнуться с новой угрозой
В Евросоюзе начали готовиться к сценарию, который может стать новой угрозой для безопасности Европы после окончания войны в Украине.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex уже сейчас готовится к возможному масштабному потоку контрабандного оружия из Украины в Европу в случае заключения соглашения о перемирии между Киевом и Москвой, заявил немецкой газете Die Welt заместитель исполнительного директора агентства Ларс Гердес.
«Может начаться более масштабная контрабанда оружия. Это может стать проблемой безопасности для Европы», — сказал он в интервью Die Welt.
Он отметил, что после окончания полномасштабной войны в Украине весьма вероятно повторение ситуации, которая произошла после войн, сопровождавших распад бывшей Югославии. Тогда, после окончания кровопролития, нелегальное оружие распространилось по всей Европе.
По словам Гердеса, Frontex уже усилил свое присутствие на западной границе Украины и внимательно следит за ситуацией. «Мы готовились к этому с самого начала войны», — сообщил Die Welt высокопоставленный чиновник из Германии.
«На мой взгляд, риск особенно велик после заключения перемирия или мирного соглашения. В этот момент в стране будет много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также много людей, которым понадобятся деньги», — сказал Гердес.
Польша также прогнозирует рост незаконной торговли оружием после окончания войны между Россией и Украиной и начала новую транснациональную инициативу под названием Trident. Ее цель — борьба с ожидаемым ростом оружейной контрабанды, как на прошлой неделе сообщил польский новостной канал TVP World. «В ближайшее время прогнозируется резкий рост этой деятельности, особенно связанной с тяжкими и организованными преступлениями», — сообщила полиция Центрального следственного бюро Польши.
Младший инспектор отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного бюро Польши Адам Радом заявил польской газете Rzeczpospolita, что окончание вооруженных конфликтов исторически связано с неконтролируемым притоком оружия на нелегальные рынки. Поэтому власти серьезно воспринимают риск того, что после войны из Украины в соседние страны и в целом в государства ЕС могут контрабандным путем попасть огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее Польша предупреждала, что окончание конфликта может усилить организованные преступные группировки, связанные с торговлей оружием, а также увеличить вербовку бывших военных в такие организации.
В инициативе Trident, помимо Польши, участвуют Литва, Чехия, Испания, Молдова и сама Украина. Бюджет проекта, рассчитанного на два года, составляет около 1,5 миллиона евро.