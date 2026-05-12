В центре Риги неожиданно появилась большая подземная автостоянка
Оператор автостоянок Snabb в мае этого года начал управление автостоянкой многофункционального комплекса Zunda Towers. Теперь любой желающий может воспользоваться одной из крупнейших подземных автостоянок в Балтии.

Zunda Towers — самый высокий многофункциональный комплекс в Риге, предлагающий более 90 000 м² офисных, жилых и коммерческих помещений на 30 этажах с впечатляющим панорамным видом на столицу. В комплексе сейчас работают несколько международных и местных компаний, а уже в конце этого года в высотном здании также планируется создание современного пятизвездочного отеля.

Подземная автостоянка Zunda Towers расположена на четырех уровнях, где в общей сложности находится более 620 парковочных мест. Первый уровень со 117 местами теперь доступен для общественного пользования, тогда как остальные уровни в основном предназначены для арендаторов офисов и жителей комплекса. 

Платежи за стоянку можно осуществлять как в мобильных приложениях Snabb и Mobilly, так и в расположенных на месте платежных автоматах, принимающих наличные и банковские карты, а также в терминалах на выезде. 

