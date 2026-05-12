Минималки не хватит даже заплатить за квартиру: Рига оказалась в тревожном европейском рейтинге
Euronews Business изучил соотношение минимальных брутто-зарплат и среднюю стоимость аренды жилья в странах ЕС и их столицах. Выяснилось, что во многих городах минимальной брутто-зарплаты не хватает на оплату квартиры. В Риге разница между минималкой и стоимостью жилья одна из самых больших в Европе.
Самая крупная категория расходов
Как сообщает Euronews, плата за жилье и коммунальные услуги - самая крупная категория расходов европейских домохозяйств. По последним данным Евростата, 23,6% расходов домохозяйств в ЕС приходится на оплату жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива. Особенно большая доля арендной платы приходится на крупные города.
Согласно анализу Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC), основанному на данных ЕС, средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в столичных городах большинства стран Евросоюза превышает минимальную заработную плату.
Только в пяти странах ЕС ежемесячная арендная плата ниже минимальной зарплаты. Однако, поскольку данные Евростата и ETUC основаны на минимальной зарплате брутто, реальное бремя для работников, скорее всего, еще выше, если учитывать "чистую" зарплату.
Рига среди "лидеров"
Больше всего страдают люди с минимальной зарплатой в столице Чехии. В Праге средняя арендная плата составляет 1 710 евро, в то время как минимальная зарплата в стране - 924 евро. Это означает, что для того, чтобы позволить себе квартиру с двумя спальнями, требуется сумма, эквивалентная 185% минимальной зарплаты.
На втором месте Лиссабон - 168%. В Португалии ежемесячный эквивалент брутто-минимальной зарплаты (выплачивается за 14 месяцев в год) составляет 1 073 евро, а средняя арендная плата в столице - 1 710 евро.
Доля брутто-минимальной зарплаты, необходимая для оплаты аренды, также превышает 150% в Будапеште (159%), Братиславе (158%), Софии (154%), Афинах (153%) и Риге (151%). Это означает, что людям с минимальной зарплатой придется тратить всю свою зарплату на аренду, и все равно потребуется более половины зарплаты дополнительно, чтобы ее покрыть.
Эта доля также превышает 100%, то есть даже минимальной зарплаты не хватает для покрытия арендной платы, в Валлетте (143%), Париже (138%), Таллине (131%), Мадриде (125%), Бухаресте (122%), Варшаве (117%), Дублине (113%), Любляне (105%) и Вильнюсе (105%).
Например, в Париже средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру составляет 2 523 евро, в то время как минимальная зарплата во Франции равна 1 823 евро. В Мадриде этот показатель составляет 1 721 евро против 1 381 евро МЗП.
Брюссель и Берлин - лучшие
Брюссель, напротив, является лучшей столицей ЕС для тех, кто получает минимальную зарплату и может позволить себе арендовать жилье. Здесь аренда жилья составляет 70% от минимальной брутто-зарплаты. В бельгийской столице средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру составляет 1 476 евро, а минимальная зарплата - 2 112 евро.
На втором месте Берлин - 76%. Доля минимальной зарплаты, необходимая для оплаты аренды, составляет 85% в Никосии, 87% в Люксембурге и 96% в Гааге.