Какое жилье можно взять в кредит за 500 евро в месяц? Как долго платить? Латвийские банкиры раскрыли карты
В течение следующих трех лет покупку нового жилья планирует почти треть - 31 процент жителей, свидетельствует опрос банка Luminor. Большинство, а именно 70 процентов потенциальных покупателей, готовы выделять на ежемесячный платеж по кредиту сумму до 500 евро, что указывает на спрос на серийное жилье и более компактные квартиры в новых проектах.
Из тех жителей, которые рассматривают покупку жилья, 37 процентов готовы платить по ипотечному кредиту до 300 евро в месяц, а каждый третий, то есть 33 процента, от 301 до 500 евро. Только 17 процентов респондентов могут позволить себе ежемесячный платеж свыше 500 евро.
Такой бюджет одновременно обозначает наиболее доступные для населения сегменты жилья. При ежемесячном платеже до 500 евро чаще всего можно приобрести жилье в серийном доме. В диапазоне от 500 до 700 евро чаще доступны квартиры в новых проектах, реконструированных или довоенных зданиях, а при ежемесячном платеже свыше 700 евро существенно расширяются возможности для покупки частного дома.
"Серийные квартиры по-прежнему сохраняют лидирующие позиции благодаря широкому предложению и более низкой цене, однако с развитием новых проектов и ростом требований к энергоэффективным и качественным жилым объектам спрос в этом сегменте увеличивается. Большинство покупателей выбирают жилье, по которому ежемесячный платеж по кредиту составляет до 500 евро, что в основном соответствует сегменту серийных квартир", - отмечают эксперты банка.
В сегменте жилья с ежемесячным платежом свыше 500 евро чаще представлены и новые проекты. Типичный покупатель — семья с детьми со средним совокупным доходом 3800 евро, причем в 60 процентах случаев кредит оформляется вместе с созаемщиком. Средняя сумма займа достигает 140000 евро, а кредит в среднем выдается на 25 лет.
