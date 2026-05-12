В центре Риги устроят праздник для семей: гостей ждут мастерские, испытания и встреча с Каспаром Даугавиньшем

За более чем 16 лет работы Ronald McDonald Māja Latvijā стала настоящей опорой для тысяч семей по всей Латвии. Мобильная клиника Bērnu Veselības Busiņš («Автобус детского здоровья») еженедельно выезжает в три-четыре региона страны, где специалисты бесплатно принимают детей. В проекте участвуют врачи 11 медицинских направлений - офтальмологи, оптометристы, детские неврологи, аллергологи, специалисты по реабилитации и другие. Каждый врач осматривает до 25 пациентов за выезд, а ежегодно программа обеспечивает более 5 000 бесплатных консультаций для детей до 18 лет — особенно для тех, кто живёт далеко от городов и не может попасть к специалисту. Только в прошлом году совместно с благотворителями удалось провести 5195 медицинских консультаций, в том числе для детей из Украины, проживающих в Латвии.