В центре Риги устроят праздник для семей: гостей ждут мастерские, испытания и встреча с Каспаром Даугавиньшем
Ronald McDonald Māja Latvijā 15 мая проводит открытое семейное мероприятие Ģimenes Kopdiena («День вместе») совместно с McDonald's и хоккейной легендой Каспаром Даугавиньшем. Вход свободный — гостей ждут весёлые испытания и творческие активности.
Где: парк Бастионной горки Когда: 15 мая, с 11:00 до 14:00
В этот день благотворительная организация Ronald McDonald Māja Latvijā представит своё обновлённое название и визуальную идентичность, и сделает это так, как умеет лучше всего: в окружении семей, детей и людей, ради которых трудится. В ходе мероприятия у каждого будет возможность принять участие в создании совместной художественной «стены», символизирующей мир, в котором дети чувствуют себя в безопасности, любимыми и счастливыми.
В программе «Дня вместе»:
- Совместное творчество у символической стены,
- Мастерская браслетов «Всегда рядом»,
- Мастерская писем «Здесь, когда нужно»,
- Ящик для пожертвований и сюрпризов.
Помимо творческих мастер-классов и испытаний, всех участников ждёт особый момент с хоккейной легендой Каспаром Даугавиньшем, который лично примет участие в челленджах.
«Когда я думаю о том, что в жизни действительно важно, ответ всегда один — семья. То, что делает Ronald McDonald Māja Latvijā — помогает семьям в самые трудные моменты, заботясь о здоровье детей — это то, во что я верю всем сердцем. Приходите 15 мая, участвуйте и жертвуйте. Покажем, что латвийские семьи вместе стоят за все наши семьи!» — говорит Каспарс Даугавиньш.
За более чем 16 лет работы Ronald McDonald Māja Latvijā стала настоящей опорой для тысяч семей по всей Латвии. Мобильная клиника Bērnu Veselības Busiņš («Автобус детского здоровья») еженедельно выезжает в три-четыре региона страны, где специалисты бесплатно принимают детей. В проекте участвуют врачи 11 медицинских направлений - офтальмологи, оптометристы, детские неврологи, аллергологи, специалисты по реабилитации и другие. Каждый врач осматривает до 25 пациентов за выезд, а ежегодно программа обеспечивает более 5 000 бесплатных консультаций для детей до 18 лет — особенно для тех, кто живёт далеко от городов и не может попасть к специалисту. Только в прошлом году совместно с благотворителями удалось провести 5195 медицинских консультаций, в том числе для детей из Украины, проживающих в Латвии.
«За эти годы наш "Автобус детского здоровья" помог тысячам семей по всей Латвии. Мы помогаем детям получать профессиональные медицинские консультации ближе к дому - там, где помощь нужна больше всего. Новое название - Ronald McDonald Māja Latvijā - это не просто смена "вывески". Это шаг навстречу обществу: более понятное, латышское и потому более тёплое название, которое точнее отражает то, чем организация является для семей - поддержкой, когда она нужна больше всего», — говорит Гуна Цауне, исполнительный директор Ronald McDonald Māja Latvijā, добавляя: «Ronald McDonald Māja Latvijā - это источник тепла, поддержки и надежды. Мы благодарны каждому, кто был рядом все эти годы, и приглашаем всю Латвию стать частью этой новой главы, посетив наше мероприятие 15 мая».
