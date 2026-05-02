Не смывайте в канализацию здоровье: известный латвийский врач предупреждает о мало кому известной опасности
Ежедневный душ с ароматным шампунем кажется безобидной привычкой, но на самом деле может наносить вред не только коже, но и окружающей среде. Латвийский врач Петерис Апинис объясняет в статье для Otkrito.lv, почему чрезмерная «гигиена» разрушает защитные механизмы организма и как обычные средства ухода влияют на реки и море.
Уничтожают все
В любом шампуне есть вещества, вредные для здоровья, которые не наносят немедленного вреда, но в той или иной степени создают долгосрочный риск для здоровья.
Мы живем в эпоху чрезмерной чистоты; реклама и инфлюенсеры убеждают нас, что наша кожа и волосы должны сиять и пахнуть сиренью 24/7. Однако с точки зрения биологии наша кожа не предназначена для ежедневного замачивания в сильных моющих средствах. Кожа – самый большой орган человека, она также является крупнейшим органом иммунной системы. Нашу кожу защищают гидролипиды. Большинство гелей для душа и шампуней имеют щелочную реакцию, содержат сильные сульфаты, которые буквально растворяют эти липиды. Конечно, при мытье также стираются клетки внешнего слоя эпидермиса. Кожа в буквальном смысле становится проницаемой, на ней появляются микротрещины, через которые легче проникают бактерии, вирусы и аллергены.
Обычно я пишу о микробиоме, обитающем в нашем желудочно-кишечном тракте. Однако и на коже обитают триллионы бактерий, грибков, простейших, архей и вирусов. Это наш микробиом, который тренирует иммунную систему человека и борется с патогенами. Шампуни и гели для душа уничтожают эту экосистему.
Как только наша полезная микрофлора смывается в канализацию, на ее место приходят бактерии, которые могут вызвать экзему, дерматит или акне. Чрезмерно стерильная среда не позволяет нашей иммунной системе нормально функционировать и развиваться, а это может способствовать развитию аллергии и аутоиммунных заболеваний.
Если кожный барьер нарушен, вещества, которые должны оставаться на поверхности кожи, попадают в более глубокие слои и даже в кровоток. Чрезмерно частое мытье с использованием химических средств может вызвать хроническое воспаление, а это, в свою очередь, приводит к усталости, бессилию, неспособности организма противостоять болезням. Замечали ли вы, что выдающиеся спортсмены часто заболевают в период наибольших нагрузок, непосредственно перед важнейшими соревнованиями? Во многом это можно связать с тем, что, тренируясь три раза в день, три раза в день посещая сауну и душ, они полностью уничтожили микрофлору своей кожи и сняли ее внешний слой.
Как позаботиться о коже
Что рекомендуют дерматологи, чтобы не перегружать кожу химическими веществами?
В повседневной жизни гелем для душа следует мыть только те места, которые действительно потеют или пахнут – подмышки, стопы, интимные зоны. Для остальной части тела вполне достаточно теплой воды – она смывает пыль, но щадит липиды.
Следует использовать как можно меньшие дозы геля для душа или шампуня, мыться в прохладной, а не горячей воде, выбирать продукты без сульфатов (например, с пометкой SLS-free). Они меньше пенятся, но не уничтожают микробиом в такой степени. После душа кожу следует аккуратно промокнуть полотенцем, а не агрессивно тереть, чтобы еще больше травмировать эпидермис.
Токсины и опасные ингредиенты
Массовые средства личной гигиены содержат огромное количество потенциально вредных химических веществ.
Первое и самое важное – это сульфаты (лаурилсульфат аммония, лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES)). Сульфаты помогают создавать пену в шампунях. Цель этих поверхностно-активных веществ – удалить грязь, сухость и жир с кожи головы, однако они могут повредить кожу, повлиять на текстуру волос или даже вызвать аллергические реакции. SLES также может содержать следы канцерогенного 1,4-диоксана в качестве побочного продукта производственного процесса — это химическое вещество, которое, как доказано, способствует развитию рака у лабораторных животных.
Очень опасны парабены, которые являются консервантами в шампунях и гелях для душа, вызывают раздражение кожи, но могут привести к гормональному дисбалансу и, возможно, к онкологическим заболеваниям. Основную озабоченность вызывает их способность имитировать эстрогены. Некоторые исследования связывают их с нарушениями эндокринной системы, поэтому в Европейском Союзе их концентрация строго ограничена до безопасного уровня. Тем не менее, потребителям следует избегать шампуней и гелей, содержащих ингредиенты, названия которых заканчиваются на -парабен (например, метилпарабен).
Формальдегид – это многофункциональное химическое вещество, которое можно найти во многих косметических средствах и средствах по уходу за волосами. Формальдегид может вызывать раздражение кожи у людей с чувствительной кожей. Вы можете даже не знать, что формальдегид содержится в ваших средствах по уходу за волосами – его не обязательно указывать в списке ингредиентов, если он используется для создания других уникальных соединений в процессе производства, поэтому продукты, содержащие небольшое количество формальдегида, могут законно продаваться как «без формальдегида». В 2022 году журнал Национального института рака США опубликовал исследование, в котором был выявлен повышенный риск рака матки у женщин, которые неоднократно использовали химические средства для выпрямления волос.
Силиконы используются в качестве консервантов в шампунях и кондиционерах для волос. Силиконы придают волосам искусственный шелковистый и гладкий вид, но на самом деле они повреждают волосы, а не восстанавливают их.
Силиконы (диметикон, фенилтриметикон, циклометикон, циклопентасилоксан, циклогексасилоксан) могут вызывать гормональный дисбаланс и являются потенциальными канцерогенами.
Минеральные масла — это относительно дешевые масла, которые используются в средствах для волос для кондиционирования и расчесывания волос. Они эффективно покрывают волосы защитным слоем и придают блеск, но не способны проникать в волосяные фолликулы и фактически не могут увлажнять волосы или восстанавливать секущиеся или поврежденные кончики. Они действуют как быстрое решение.
Угольную смолу используют во всех видах косметики – для окрашивания. Это побочный продукт нефти – возможно, канцероген, который в высоких концентрациях может способствовать развитию рака легких, пищеварительного тракта, почек и мочевого пузыря. В большинстве европейских косметических средств и шампуней использование каменноугольной смолы запрещено. Однако в азиатских странах и США она по-прежнему является легальной добавкой в продукты.
Фталаты из-за своей повсеместной распространенности называют вездесущими химическими веществами. Эти химические вещества помогают растворять другие ингредиенты и обеспечивают более длительную стойкость красителей и ароматизаторов. Фактически, большинство компонентов ароматизаторов содержат фталаты. Фталаты широко изучаются в связи с их воздействием на эндокринную систему человека, и исследования показывают, что хроническое воздействие фталатов нарушает передачу гормональных сигналов и наносит вред репродуктивной системе. Исследователи связывают фталаты с преждевременной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать фталатов, я бы порекомендовала искать продукты с пометкой «без фталатов».
Спирт входит в состав средств для мытья и ухода за волосами. Спирт – распространенный компонент средств по уходу за волосами, который помогает активным ингредиентам проникать в кожу и волосы. Поскольку он очень летуч, он испаряется сразу после нанесения. Спирт быстро сушит кожу и волосы. Если спирт указан в качестве одного из первых ингредиентов в составе продукта, возможно, стоит поискать альтернативу, которая в долгосрочной перспективе нанесет меньший вред коже головы.
Химические красители в коммерческих продуктах обычно получают из нефтехимических продуктов. Некоторые из этих химических веществ Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и соответствующие европейские органы признали безопасными для использования, но другие все еще изучаются с целью определения их долгосрочного воздействия.
Ароматизаторы, как правило, представляют собой синтетические добавки, усиливающие аромат косметических средств, и обычно получаются из опасных нефтехимических веществ, а не из вишни или груш. Производители не обязаны указывать конкретные ингредиенты, входящие в состав ароматических смесей, а это означает, что в бутылке ароматизированного шампуня может содержаться смесь раздражителей или опасных химических веществ.
Парафенилендиамин (PPD) – это химическое вещество, которое добавляют в полуперманентные и перманентные краски для волос. Это сильное вещество может вызывать раздражение кожи головы и даже повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению, увеличивая риск солнечных ожогов или рака кожи.
Триклозан используется в шампунях в качестве антибактериального средства. Раньше его использовали в мыле, пока его применение для этой цели не было запрещено в 2016 году. Это химическое вещество нарушает работу гормональной системы; доказано, что в больших дозах оно вызывает снижение гормональной активности щитовидной железы. Некоторые ученые считают, что триклозан может также способствовать развитию резистентности некоторых штаммов бактерий к антибиотикам.
Ретинилпальмитат – это ретинол, насыщенный пальмитиновой кислотой. Это соединение известно своими антивозрастными свойствами, способствуя обновлению клеток кожи. В результате оно может помочь улучшить здоровье кожи головы у некоторых пользователей. Однако он также представляет риск для кожи. Он может повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, что означает более высокий риск получения солнечных ожогов и, возможно, развития рака кожи.
Бензол – это нефтехимический растворитель, используемый в красках для волос. Он токсичен в больших дозах и в долгосрочной перспективе может быть канцерогенным. Бензол может способствовать развитию определенных врожденных дефектов, а также повреждению иммунной и нервной систем у беременных. Следует избегать шампуней, содержащих толуол, метилбензол, фенилметан.
Резорцин – это органическое вещество, которое встречается в красках для волос и шампунях, где его используют в качестве отбеливателя, а также в средствах против перхоти и псориаза. В больших дозах резорцин может вызвать серьезные повреждения глаз, нарушения работы нервной системы и проблемы с дыханием. Он также может влиять на эндокринную систему и выработку гормонов.
Сульфид селена используется в лечебных шампунях для устранения зуда, сопровождающего перхоть и раздражение кожи головы. Это соединение может быть вредным в больших дозах или при проглатывании или внутреннем применении.
Чем же тогда мыться?
Существует так много проблемных ингредиентов для ухода за волосами, что может быть сложно решить, какие шампуни с какими ингредиентами безопасно покупать. Я бы сказал, что сульфатов следует избегать обязательно, парабенов – тоже.
Есть и полезные вещества для ухода за волосами. Кокосовое масло и алоэ помогают притягивать и удерживать влагу, одновременно активно восстанавливая поврежденные волосы и секущиеся кончики. Масла семян, например, масло жожоба и авокадо, помогают сохранить мягкость волос и придают им роскошный блеск, одновременно защищая волокна волос. Масла, например, нерафинированное масло ши или таману, увлажняют, не забивая поры.
Немного о микропластике в шампунях. Многие шампуни содержат жидкие полимеры, которые делают волосы блестящими и легко расчесываемыми. Они не являются непосредственно токсичными для самого пользователя сразу, однако они не поддаются биологическому разложению. Каждый раз при мытье волос частицы микропластика смываются в канализацию, откуда попадают в окружающую среду и, в конечном итоге, в пищевую цепь, а в конце концов – обратно к нам через рыбу или воду.
Насколько велик экологический след шампуня?
Экологический след шампуня гораздо больше, чем мы себе представляем, стоя под душем. Вред для окружающей среды наносит не только пластиковая бутылка, но в еще большей степени – химический коктейль, который мы каждый день смываем в канализацию. Даже самые современные очистные сооружения не способны полностью отфильтровать все компоненты шампуня или жидкого мыла.
Как шампунь влияет на пресноводные водоемы и море? Наиболее опасны поверхностно-активные вещества – сурфактанты и их экотоксичность. Вещества, образующие пену (например, сульфаты – SLS и SLES), токсичны для обитателей воды.
Эти вещества разрушают защитный слой на жабрах рыб, затрудняя их дыхание. Пенообразующие вещества изменяют поверхностное натяжение воды, что критически важно для насекомых, перемещающихся по водной поверхности.
В небольших озерах или прудах с медленным водообменом высокая концентрация поверхностно-активных веществ нередко вызывает массовую гибель планктона и мелких ракообразных, которые составляют основу пищевой цепи. С наибольшей вероятностью массовая гибель амфибий связана именно с концентрацией поверхностно-активных веществ в пресной воде.
Некоторые компоненты шампуней и их консерванты содержат соединения азота или фосфора. Когда эти питательные вещества попадают в море (например, в Балтийское море, которое очень чувствительно), они способствуют чрезмерному росту водорослей. Когда водоросли отмирают и разлагаются, они потребляют весь кислород, создавая мертвые зоны, в которых ничто не может выжить.
Бутылки из-под шампуня – это наименее перерабатываемые пластиковые бутылки (в отличие от бутылок из-под пива или минеральной воды) – в мире перерабатывается не более 5–9 % пластика из этих бутылок. Эти бутылки не принимают в супермаркетах при обмене бутылок. Поэтому 95% попадают на свалки или напрямую в океаны, где разлагаются веками. Также стоит помнить, что для производства каждой пластиковой бутылки требуется значительное количество пресной воды и нефтепродуктов.
Что каждый из нас может сделать?
Самый простой способ уменьшить свой экологический след – перейти на твердый шампунь (shampoo bar). Он не только заменяет 2–3 пластиковые бутылки, но и содержит более концентрированные, натуральные вещества, которые знакомы водным экосистемам и легче перерабатываются.
Стоит избегать продуктов, в составе которых указан «ароматизатор». Будем искать шампуни с надписями «без парабенов» или «без сульфатов», но все же проверяем эти заявления, прочитав фактический список ингредиентов.
Не будем доверять таким словам, как «натуральный» или «биологический» на упаковке, поскольку они не подлежат строгому регулированию.
Чем короче список ингредиентов, тем меньше вероятность наткнуться на какое-нибудь агрессивное химическое соединение.
Мне кажется, что маркировки Ecocert или Ecolabel гарантируют, что состав проверен и в нем нет наиболее опасных химикатов, но это всего лишь мое личное мнение.