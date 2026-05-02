Не смывайте в канализацию здоровье: известный латвийский врач предупреждает о мало кому известной опасности

Если кожный барьер нарушен, вещества, которые должны оставаться на поверхности кожи, попадают в более глубокие слои и даже в кровоток. Чрезмерно частое мытье с использованием химических средств может вызвать хроническое воспаление, а это, в свою очередь, приводит к усталости, бессилию, неспособности организма противостоять болезням. Замечали ли вы, что выдающиеся спортсмены часто заболевают в период наибольших нагрузок, непосредственно перед важнейшими соревнованиями? Во многом это можно связать с тем, что, тренируясь три раза в день, три раза в день посещая сауну и душ, они полностью уничтожили микрофлору своей кожи и сняли ее внешний слой.