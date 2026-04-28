Простой тест может предсказать, умрет ли человек в течение 24 часов - врачи утверждают, что он очень точен
Простой тест у постели смертельно больного пациента может помочь врачам определить, умрет ли человек в течение ближайших 24 часов, утверждают исследователи.
Метод заключается в проверке корнеального рефлекса — автоматического моргания, которое происходит при легком прикосновении к поверхности глаза. Ученые обнаружили, что пациенты, у которых этот рефлекс отсутствует, значительно чаще умирают в течение следующего дня, пишет Daily Mail. Это дает надежду, что метод поможет семьям подготовиться к последним часам жизни близкого человека.
Эксперты отмечают, что определение момента, когда смерть близка, — одна из самых сложных задач в паллиативной помощи. При этом родственники чаще всего задают вопрос о том, сколько времени осталось.
Исследование, опубликованное в журнале BMJ Supportive & Palliative Care, возглавил доктор Чон Хун Кан, директор хосписного центра при Национальном университете Кёнсан в Южной Корее.
Он отметил: «Члены семьи часто придают большое значение тому, чтобы быть рядом в момент смерти. Это приводит к сложным и срочным вопросам о том, сколько времени осталось».
Врачи и медсестры уже ориентируются на признаки приближающейся смерти, такие как изменения дыхания, посинение кожи из-за плохого кровообращения и снижение уровня сознания. Ранее исследования показывали, что такие признаки могут указывать на 95-процентную вероятность смерти в течение 48 часов. Однако новое исследование предполагает, что корнеальный рефлекс позволяет сузить этот временной промежуток.
Ученые наблюдали за 112 пациентами хосписа с поздними стадиями рака, которым, по оценке врачей, оставалось жить от одной до двух недель. Медсестры проверяли корнеальный рефлекс три раза в день, подходя сбоку — чтобы не вызвать зрительную реакцию — и осторожно касаясь роговицы стерильным ватным тампоном или марлей. Результаты фиксировались как нормальные, ослабленные или отсутствующие. Из 112 пациентов 110 умерли в течение семи дней. Те, у кого рефлекс отсутствовал, более чем в пять раз чаще умирали в течение 24 часов, чем пациенты с сохраненным или ослабленным рефлексом. Смертность в течение 24 часов среди пациентов без рефлекса составила 70,7%.
По словам доктора Кана, исчезновение рефлекса может отражать ухудшение работы ствола мозга — части мозга, отвечающей за базовые жизненные функции, такие как дыхание и сознание — в процессе естественного умирания. Он добавил, что отсутствие рефлекса может быть сильным признаком близкой смерти, однако его наличие не исключает ее.
Исследователи также выяснили, что тест особенно эффективен в сочетании с другой шкалой — Richmond Agitation-Sedation Scale, которая оценивает уровень бодрствования и седации. Среди глубоко седированных пациентов 71,2% тех, у кого отсутствовал корнеальный рефлекс, умерли в течение 24 часов, по сравнению с 37,1% среди тех, у кого рефлекс сохранялся.
Дэвид Хуи, директор по исследованиям в области поддерживающей и паллиативной помощи онкологического центра MD Anderson в Хьюстоне, не участвовавший в исследовании, отметил, что результаты сопоставимы с другими известными поздними признаками умирания. Однако он подчеркнул, что исследование было относительно небольшим и проводилось только среди пациентов хосписа с запущенным раком.
В дальнейшем команда планирует провести более масштабные исследования с участием более широкой группы пациентов.
Эксперты считают, что при подтверждении результатов этот тест может стать ценным инструментом для врачей, позволяя давать родственникам более точные ответы и обеспечивать пациентам более спокойный и достойный уход в последние часы жизни.