Простой тест может предсказать, умрет ли человек в течение 24 часов - врачи утверждают, что он очень точен

Ученые наблюдали за 112 пациентами хосписа с поздними стадиями рака, которым, по оценке врачей, оставалось жить от одной до двух недель. Медсестры проверяли корнеальный рефлекс три раза в день, подходя сбоку — чтобы не вызвать зрительную реакцию — и осторожно касаясь роговицы стерильным ватным тампоном или марлей. Результаты фиксировались как нормальные, ослабленные или отсутствующие. Из 112 пациентов 110 умерли в течение семи дней. Те, у кого рефлекс отсутствовал, более чем в пять раз чаще умирали в течение 24 часов, чем пациенты с сохраненным или ослабленным рефлексом. Смертность в течение 24 часов среди пациентов без рефлекса составила 70,7%.