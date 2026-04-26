Эксперты назвали лучший возраст, чтобы начать заниматься спортом и снизить риск деменции
Регулярные физические нагрузки могут значительно снизить риск развития деменции. Однако до сих пор не было ясно, в каком возрасте упражнения оказывают наибольший профилактический эффект. Это и побудило ученых из Бостонского университета провести более детальное исследование.
Деменция является главной причиной смертности в Великобритании, и давно считается, что до 45% случаев можно предотвратить за счет изменений образа жизни — в том числе благодаря физической активности, пишет Daily mail.
Под руководством доктора Филлипа Х. Хванга, специалиста по эпидемиологии, ученые проанализировали данные 4354 взрослых, изучая уровень физической активности людей на разных этапах жизни и его влияние на риск развития деменции.
Участники (ни у кого из них изначально не было деменции) были разделены на три группы:
- молодые взрослые (в среднем 37 лет) — 1526 человек;
- люди среднего возраста (около 54 лет) — 1943 человека;
- пожилые (около 71 года) — 885 человек.
Наблюдение за ними длилось разное время:
- за молодыми — 37 лет;
- за группой среднего возраста — 25 лет;
- за пожилыми — 14 лет.
За время исследования деменция развилась у 567 человек, из них у 369 — болезнь Альцгеймера, самая распространенная форма деменции.
Анализ показал: уровень физической активности в молодом возрасте не был связан с риском деменции в будущем. Зато у людей, которые оставались физически активными в среднем и пожилом возрасте, риск заболевания был значительно ниже.
Активность оценивалась с помощью индекса физической активности (PAI), учитывающего время сна, сидячий образ жизни и разные уровни нагрузки — от легкой до интенсивной.
Участников разделили на пять групп: от наименее активных (Q1) до самых активных (Q5).
Результаты:
- у самых активных людей в среднем возрасте риск деменции был ниже примерно на 41%;
- у самых активных в пожилом возрасте — примерно на 45% ниже по сравнению с наименее активными.
Аналогичные результаты были получены и отдельно для болезни Альцгеймера, которая составляет около 60% всех случаев деменции.
Доктор Хванг отметил: «Мы обнаружили, что высокий уровень физической активности в среднем и пожилом возрасте связан со значительным снижением риска деменции и болезни Альцгеймера. Эти данные могут помочь в разработке стратегий профилактики и отсрочки заболевания за счет своевременных вмешательств и программ общественного здравоохранения».
Эксперты уже давно предупреждают: малоподвижный образ жизни повышает риск множества проблем со здоровьем — от набора веса и диабета 2 типа до рака и преждевременной смерти.
По рекомендациям NHS, взрослым следует заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю при умеренной нагрузке или 75 минут при интенсивной.
В Великобритании сидячий образ жизни — работа за компьютером, поездки в транспорте и отдых перед телевизором — ежегодно, по оценкам, приводит к десяткам тысяч смертей.