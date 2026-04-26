Стал известен возраст, когда определяется риск ожирения на всю жизнь
Вес ребенка играет ключевую роль в том, будет ли он страдать ожирением во взрослом возрасте, показало новое исследование. Ученые определили точный возраст, когда становится понятно, какие параметры тела его ждут.
Нидерландские ученые заявили, что первые пять лет жизни ребенка являются наиболее важными для того, чтобы дать ему «шанс на счастливую и здоровую жизнь». Вес ребенка уже в возрасте шести лет играет ключевую роль в прогнозе того, будет ли он страдать ожирением во взрослом возрасте — к такому выводу пришло тревожное исследование, пишет Daily Mail.
Проанализировав медицинские данные более 3500 детей, исследователи обнаружили: каждое увеличение индекса массы тела (BMI) на одну единицу в шесть лет более чем вдвое повышает вероятность избыточного веса или ожирения к 18 годам.
Известно, что сильный избыточный вес и ожирение повышают риск множества заболеваний — от диабета до различных видов рака.
Эксперты назвали результаты важными и подчеркнули, что доступ к здоровой пище в детских садах и дошкольных учреждениях, а также раннее вмешательство имеют решающее значение.
Профессор Жасмин де Грот, специалист по поведенческим наукам из Университетского медицинского центра Роттердама и один из авторов исследования, сказала: «Нам необходимо понимать, как дети растут и развиваются, чтобы помочь будущим поколениям быть здоровее.
Наше исследование показывает, что ребенок с ожирением не обречен оставаться с лишним весом во взрослом возрасте — и что первые пять лет жизни дают отличную возможность для вмешательства».
В ходе исследования ученые отслеживали данные 3528 детей из Нидерландов, фиксируя их индекс массы тела в возрасте 2, 6, 10, 14 и 18 лет. Результаты были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания).
Также было установлено: если ребенок с повышенным BMI достигает нормального веса к шести годам, риск ожирения в будущем исчезает.