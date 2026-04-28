Технологии - тело, команда - душа: отоларинголог Рудольфс Янис Виксне о пути к LORENT и ясности для пациента
Dr. med. Рудольфс Янис Виксне рассказывает, почему путь ЛОР-пациента должен быть понятным, почему Межапарк – не случайный выбор и что даёт исследовательская работа в ежедневном принятии решений.
Повседневность пациентов с заболеваниями уха, горла и носа (ЛОР) нередко означает несколько учреждений, несколько записей и много «неизвестного» — особенно когда речь идёт о детях или хронических проблемах. Оперирующий отоларинголог и доктор медицинских наук (Dr. med.) Рудольфс Янис Виксне уверен: одних технологий недостаточно. Пациенту нужны ясный разговор, предсказуемый процесс и последовательный план лечения. Сейчас вместе с партнёрами он создаёт LORENT –будущую клинику уха, горла и носа в Риге.
Как начался Ваш путь в медицине и почему Вы решили стать именно ЛОР-врачом?
Медицина присутствовала в моей жизни с детства – отец был врачом, и мама тоже посвятила медицине свою жизнь. Я видел медицинскую повседневность не «со стороны», а как реальную, интенсивную работу с утра до вечера. И личный детский опыт пациента тоже сыграл роль: он одновременно сформировал уважение к профессии и желание понять, почему происходит именно так, а не иначе.
Специализацию я выбрал во время клинических циклов. В ЛОР-области меня привлекла её многогранность: здесь сочетаются диагностика и медикаментозное лечение, манипуляции и хирургия. Это технологически современная специальность с очень практическим результатом для пациента. А работа в регионе дала мне ценную «настоящую школу» – более широкий спектр случаев и быстрый профессиональный рост.
Вы получили докторскую степень и работаете в клинической медицине. Что стало импульсом к созданию нового концепта клиники?
В практике всё чаще повторялась одна и та же картина: человек приходит не только с симптомом, но и с усталостью и растерянностью из-за самого процесса. ЛОР-пациенту нередко приходится проходить «разорванный» маршрут – консультация в одном месте, обследования в другом, процедура или операция – в третьем. Это требует времени, добавляет стресса, и по пути могут теряться важные детали.
Поэтому идея клиники для меня – не только «про помещения». Это про выстроенный путь пациента: чтобы человек понимал, что происходит, почему это происходит и какой следующий шаг. И, да, ещё про время ожидания. Когда на консультацию или операцию нужно долго ждать, проблема успевает стать хронической, а лечение – более сложным.
Почему Вы выбрали Межапарк – действительно ли среда влияет на опыт пациента?
На мой взгляд – да. Лечение почти всегда является для человека эмоциональным событием, даже если «объективно» это всего лишь простое обследование. В Межапарке ритм спокойнее – и это помогает прийти на приём без лишнего напряжения.
Есть и практическая сторона: сюда часто проще добраться, и не нужно «вписываться» в суету центра. Для семей с детьми это особенно важно – и я хорошо понимаю это и как отец: чем спокойнее начало, тем больше шанс, что весь визит пройдёт успешно.
Вы часто говорите о технологиях и человечности. Как найти баланс?
Технологии крайне важны – они помогают точнее диагностировать, выбирать более щадящие методы и принимать более обоснованные решения. Но технологии сами по себе не лечат.
Мне нравится сравнение: технологии – это «тело» клиники, а команда – её «душа». Именно команда объясняет, успокаивает, берёт ответственность и принимает решения. И часто именно разговор становится тем моментом, когда пациент впервые говорит себе: «Хорошо, я понял, что делать дальше».
Какие самые распространённые мифы о ЛОР-проблемах Вы видите в практике?
Один миф – что ЛОР это только «насморк и горло». На самом деле это ещё и слух, равновесие, дыхание, сон и качество жизни в целом. Второй миф – если «можно потерпеть», то к врачу идти не нужно. Люди привыкают к заложенному носу, храпу, частым воспалениям или снижению слуха и обращаются за помощью лишь тогда, когда проблема уже затянулась.
На практике я часто говорю: есть три ситуации, когда не стоит откладывать. Если симптомы затягиваются и начинают влиять на сон или качество жизни. Если жалобы повторяются или становятся выраженнее. И если появляются новые, непривычные симптомы – например, внезапное ухудшение слуха, выраженное головокружение или сильная боль.
Ещё один миф – что существует один быстрый ответ для всех случаев. В медицине так бывает редко, и именно поэтому точная диагностика и понятный план так важны.
Вы работаете и с детьми. Что родителям стоит помнить, чтобы визит прошёл спокойно?
Ребёнок – не «маленький взрослый». То, что взрослому кажется рутиной, для ребёнка может быть тревожным событием. Поэтому спокойный визит начинается с доверия – короткого знакомства на уровне глаз ребёнка, спокойного темпа и ощущения, что ничего не произойдёт внезапно.
Лучше всего работает принцип «рассказать – показать – сделать». Если возможно, я даю ребёнку и небольшие выборы (например, сидеть в кресле или на коленях у родителя). И всегда – похвала за смелость и сотрудничество. Доверие ребёнка трудно заслужить, но легко потерять.
Как исследовательская работа помогает в повседневном лечении?
Исследования дисциплинируют мышление. Они учат не полагаться на автоматические выводы и помнить, что похожие симптомы могут скрывать разные механизмы – а значит, и разные диагнозы и лечение.
В моём докторском исследовании в фокусе был хронический риносинусит с носовыми полипами. Одна из целей этой работы – показать и профессиональному сообществу, насколько многоликой и сложной может быть эта проблема, и почему «один рецепт для всех» часто не работает.
Что бы Вы хотели изменить в системе здравоохранения Латвии именно в части пути ЛОР-пациента?
Две практические вещи: время ожидания и «разорванность» маршрута. Люди нередко долго ждут и консультации, и операции – и за это время проблема успевает усугубиться. А в разрозненной системе пациент часто становится «менеджером процесса»: пытается понять, куда идти дальше и как собрать всю информацию воедино.
Было бы важно больше фокусироваться на ранней диагностике, ясном пути пациента и более тесном взаимодействии специалистов. Чем меньше «неизвестного» для пациента, тем безопаснее и эффективнее становится лечение.
Если бы Вам нужно было описать LORENT тремя словами – какими бы они были?
Точность. Человечность. Внимание. Это три слова, которые я хочу видеть в реальной практике – а не только в лозунгах.
Что такое LORENT и почему он создаётся?
LORENT я создаю вместе с партнёрами – платформой медицинских услуг MeDi Group и группой компаний OC VISION. Наша общая цель – сформировать современную ЛОР-среду, где фокус – не только на технологиях, но и на ясности и понятности пути пациента, прозрачности процесса и человеческом общении.
Мы планируем открыть клинику весной 2026 года в Межапарке, по адресу Кокнесес проспект 18A – в месте, которое, на мой взгляд, хорошо соответствует этой идее: спокойная, продуманная и дружелюбная к пациенту среда.