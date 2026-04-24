Это делают многие! "Безобидная" привычка оставила 22-летней девушке всего полтора года жизни

«Врачи восемь раз отправляли меня домой с диагнозом "грудная инфекция". Потом я начала кашлять кровью, мне сделали рентген и обнаружили тень на лёгких. Мне сказали, что они на 99% уверены: учитывая мой возраст, это не рак, и мне не о чем беспокоиться. Когда я получила результаты и мне сообщили, что это рак лёгких, всё казалось нереальным. До диагноза я была очень наивной и думала, что такого со мной никогда не случится».