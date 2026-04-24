Это делают многие! "Безобидная" привычка оставила 22-летней девушке всего полтора года жизни
22-летняя девушка, начавшая вейпить в подростковом возрасте, получила смертельный диагноз и теперь предупреждает других: эта привычка может закончиться раком и борьбой за жизнь.
В Манчестере у 22-летней девушки, которая с 15 лет курила электронные сигареты, диагностировали рак лёгких. Врачи сообщили, что ей осталось жить всего полтора года.
В январе прошлого года Кейли Бода начала откашливать коричневую слизь с «зернистыми частицами». Девушка восемь раз обращалась к врачам, однако каждый раз её отправляли домой, утверждая, что это обычная инфекция. Ситуация изменилась только тогда, когда Кейли начала кашлять кровью, и это уже невозможно было игнорировать.
После семи биопсий ей диагностировали рак лёгких. Кейлии провели операцию по удалению нижней доли правого лёгкого, после чего начали курс химиотерапии.
В феврале 2026 года врачи сообщили, что она «чиста» от рака. Однако вскоре после этого у неё начались сильные боли в груди. Обследование показало, что рак вернулся, и девушке сообщили, что ей осталось жить всего 18 месяцев.
По словам врачей, такой случай встречается очень редко и «обычно наблюдается у пациентов примерно 80-летнего возраста». Семья Кейли собирала средства на платформе GoFundMe, чтобы отправить её на клинические испытания в Германии, которые могут продлить её жизнь.
Кейли предупреждает других об опасности вейпинга и вреде, который электронные сигареты нанесли её здоровью. «Через пару месяцев после того, как я перешла с многоразовых вейпов на одноразовые, я начала откашливать коричневую, зернистую слизь», — рассказывает она.
«Врачи восемь раз отправляли меня домой с диагнозом "грудная инфекция". Потом я начала кашлять кровью, мне сделали рентген и обнаружили тень на лёгких. Мне сказали, что они на 99% уверены: учитывая мой возраст, это не рак, и мне не о чем беспокоиться. Когда я получила результаты и мне сообщили, что это рак лёгких, всё казалось нереальным. До диагноза я была очень наивной и думала, что такого со мной никогда не случится».
В ноябре 2024 года у Кейли появилась сыпь по всему телу, и её лечили от опоясывающего лишая, краснухи и зуда, однако «ничто не помогало». Когда она начала откашливать коричневую слизь, она «не придала этому большого значения». В марте 2025 года она начала кашлять кровью. Тогда ей сделали рентген и успокоили, сказав, что нет причин для беспокойства. Но уже в августе того же года Кейли сообщили, что у неё рак лёгких первой стадии.
Во время операции по удалению части лёгкого выяснилось, что болезнь прогрессировала дальше: в шести лимфатических узлах были обнаружены раковые клетки, и стадия была повышена до третьей. После операции девушке пришлось заново учиться ходить, и она долго не могла нормально дышать.
Врачи признают, что не могут точно назвать причину рака, однако подчёркивают, что курение и вейпинг определённо нанесли вред. Кейли уверена, что именно вейпинг стал причиной заболевания: симптомы начались через несколько месяцев после перехода на одноразовые устройства, а в её семье ранее не было случаев рака лёгких. «Я уже три месяца не курю вейп, я заставила своего партнёра бросить, заставила бросить маму, убеждаю всех друзей прекратить», — говорит она.
«Держитесь подальше от вейпов, потому что рано или поздно это вас настигнет».