"Печень не болит": все об этом органе простыми словами - как понять, что с ним что-то не так

Каждый год 19 апреля отмечается Всемирный день печени, напоминающий о том, насколько важную роль печень играет в нашем организме и как часто ее здоровье остается на втором плане. Печень выполняет сразу несколько жизненно важных функций. Она синтезирует необходимые организму вещества, например белки, факторы свертывания крови и холестерин, а также очищает организм, выводя токсины. Печень участвует в пищеварении, постоянно вырабатывая желчь, которая помогает переваривать жиры. Она регулирует уровень глюкозы и объем крови, способствует обмену витаминов и минералов, а также расщепляет отслужившие свой срок клетки крови, гормоны и вещества, поступившие в организм при приеме лекарств. Хотя печень выполняет сотни жизненно важных функций, о ее состоянии мы нередко задумываемся только тогда, когда появляются первые жалобы или изменения в анализах.