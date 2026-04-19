"Печень не болит": все об этом органе простыми словами - как понять, что с ним что-то не так
О печени многие вспоминают только тогда, когда анализы уже плохие или самочувствие начало подводить. Между тем именно этот орган ежедневно выполняет сотни жизненно важных задач, а его состояние тесно связано не только с пищеварением, но и с уровнем сахара, холестерином, обменом веществ и общим самочувствием. К Всемирному дню печени фармацевт Эрика Петерсоне напомнила, какие сигналы нельзя игнорировать, в чем люди чаще всего ошибаются и почему забота о печени — это не про «детокс», а про повседневные привычки.
Каждый год 19 апреля отмечается Всемирный день печени, напоминающий о том, насколько важную роль печень играет в нашем организме и как часто ее здоровье остается на втором плане. Печень выполняет сразу несколько жизненно важных функций. Она синтезирует необходимые организму вещества, например белки, факторы свертывания крови и холестерин, а также очищает организм, выводя токсины. Печень участвует в пищеварении, постоянно вырабатывая желчь, которая помогает переваривать жиры. Она регулирует уровень глюкозы и объем крови, способствует обмену витаминов и минералов, а также расщепляет отслужившие свой срок клетки крови, гормоны и вещества, поступившие в организм при приеме лекарств. Хотя печень выполняет сотни жизненно важных функций, о ее состоянии мы нередко задумываемся только тогда, когда появляются первые жалобы или изменения в анализах.
О значении здоровья печени говорят и современные медицинские данные: метаболическое заболевание печени, связанное со стеатозом (MASLD), в настоящее время является самым распространенным хроническим заболеванием печени в мире и одним из существенных факторов риска смертности, связанных со здоровьем. Оно также тесно связано с другими распространенными проблемами, например сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ, которые в Латвии по-прежнему остаются одними из главных рисков для здоровья населения.
Что пациенты знают о здоровье печени и — еще чаще — чего не знают? Почему многие хорошо знакомы с такими растительными средствами, как расторопша, но гораздо меньше понимают значение других веществ, важных для работы клеток печени? Об этом рассказывает сертифицированный фармацевт, член правления Латвийского общества фармацевтов Эрика Петерсоне.
Печень не болит, поэтому сигналы часто остаются незамеченными
В отличие от многих других нарушений здоровья, проблемы с печенью часто не вызывают ясного ощущения, что что-то не в порядке. Если болит голова или живот, это становится поводом действовать — искать помощь или консультироваться со специалистом. В случае печени такого однозначного сигнала просто нет.
При этом могут появляться симптомы: усталость, сонливость или плохое качество сна, вздутие живота или нарушения пищеварения. Но они не являются специфичными именно для заболеваний печени и часто сначала связываются со стрессом, образом жизни или другими проблемами со здоровьем.
Поэтому за состоянием печени нужно следить осознанно — и с помощью регулярных анализов, и через повседневные привычки. Когда появляются более выраженные симптомы, это уже не профилактический этап, а ситуация, в которой чаще всего требуется участие врача и лечение.
Когда здоровью печени нужно уделять особое внимание
О здоровье печени чаще всего приходится говорить не тогда, когда появляются симптомы, а тогда, когда человек уже решает другие проблемы со здоровьем. В аптеке это нередко пациент с повышенным уровнем сахара, лишним весом, проблемами с холестерином или человек, который принимает несколько лекарств и начинает задумываться, как это влияет на организм.
Печень напрямую участвует в этих процессах: она задействована и в регуляции уровня сахара, и в жировом обмене. Поэтому такие состояния нельзя рассматривать отдельно друг от друга: если ухудшается одно, часто ухудшается и другое.
Например, в разговорах с пациентами с диабетом 2-го типа часто выясняется, что печень в этом контексте вообще не принимается во внимание. И только когда объясняешь, как эти процессы в организме взаимосвязаны, становится ясно, что речь идет не только об уровне сахара — работа печени тоже является частью этого общего механизма. Для многих это становится неожиданностью, потому что о печени в таком контексте обычно не говорят.
Что о печени мы до сих пор понимаем неправильно
В разговорах с пациентами часто всплывают два противоположных представления. С одной стороны — убеждение, что печень сама умеет восстанавливаться и с ней не может произойти ничего серьезного. С другой — мнение, что любая «химия» вредит печени, поэтому нужно выбирать только натуральные средства.
Оба этих взгляда вводят в заблуждение. Хотя клетки печени действительно способны восстанавливаться, это не означает, что их можно без последствий долго перегружать. В свою очередь «натуральное» не всегда значит безопасное: средства растительного происхождения тоже могут влиять на работу печени.
В повседневной жизни это часто проявляется как стремление к быстрому решению — например, к «детоксикации», которая якобы поможет очистить печень. Однако намного важнее краткосрочных решений нормальная работа клеток печени в долгосрочной перспективе.
Что такое фосфолипиды и почему о них говорят все чаще
Когда речь идет о здоровье печени, гораздо чаще упоминаются различные растительные средства, например расторопша. А вот фосфолипиды как понятие для большой части людей до сих пор малоизвестны — нередко само название кажется сложным и далеким от повседневной жизни, поэтому в разговоре оно просто «теряется».
Поэтому на практике фосфолипиды чаще объясняют проще — как вещества, которые организм воспринимает как свои. Их получают из соевых бобов, и это сходство со структурами организма имеет важное значение.
Попадая в организм, фосфолипиды встраиваются в мембраны клеток печени. Проще говоря, они помогают «оболочке» клетки работать лучше: улучшают определенные процессы транспорта через мембрану, клетки эффективнее перерабатывают продукты обмена веществ, а также способствуют восстановлению нарушенной функции клеточных мембран.
Какую функцию выполняют фосфолипиды
Фосфолипиды помогают улучшить эластичность и проницаемость мембраны клеток печени. Это важно для того, чтобы клетка могла нормально перерабатывать и выводить продукты обмена веществ, в том числе жиры.
О влиянии этих веществ все больше говорят и в исследованиях. В новейших научных работах, посвященных влиянию эссенциальных фосфолипидов при стеатотическом заболевании печени, связанном с метаболической дисфункцией, анализировалось их действие у пациентов с нарушениями обмена веществ, причем оценивались не только показатели печени, но и общее самочувствие. Наблюдения показывают, что наряду с функцией печени могут уменьшаться усталость, улучшаться качество сна и пищеварение.
Что печень «ценит» в повседневной жизни
Здоровье печени во многом связано с ежедневными привычками, и именно здесь начинаются реальные изменения. Сбалансированное питание, достаточная физическая активность и умеренность в употреблении сахара и алкоголя — главные факторы, которые помогают поддерживать нормальную работу печени.
Важную роль играет и последовательность. Это касается как изменений в образе жизни, так и случаев, когда используются средства для поддержки здоровья печени: краткосрочные решения или нерегулярный прием обычно не дают ожидаемого эффекта. Печень тесно связана с другими процессами в организме, поэтому ее работа влияет не только на самочувствие, но и на общее состояние здоровья. Забота о печени одновременно означает заботу об организме в целом.