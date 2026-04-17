Шокирующий случай: мать думала, что у сына опухоль мозга, но оказалось - он отравлен витамином D
Когда семилетний Ру внезапно заболел, врачи и родители опасались, что у мальчика может быть опухоль мозга. Однако обследования показали, что он случайно получил отравление витамином D.
Капли витамина D3, которые принимал Ру, оказались примерно в семь раз более концентрированными, чем должны были быть. Они поступили из бракованных партий, распространившихся по всей Великобритании, сообщает BBC.
Витамин D — важный элемент питания, регулирующий уровень кальция и фосфатов в организме. В виде безрецептурной добавки его принимают миллионы взрослых и детей.
В декабре 2024 года Ру был назначен 12-недельный курс капель витамина D3 для уменьшения сильных болей в ногах. Анализы крови показали, что в целом он здоров, за исключением слегка пониженного уровня витамина D.
Ему назначили витамины с D3 — также известным как холекальциферол. В последующие недели мальчик стал сонливым и потерял аппетит. Ру похудел и пил воду «как будто находился в пустыне», рассказала его мать Кария Хоббс-Сарджент британским СМИ.
«Он потерял более десяти процентов массы тела за шесть недель. Он был настолько уставшим, что просто не мог есть».
Когда мальчик снова посетил педиатра, его немедленно госпитализировали. Анализы крови показали острое повреждение почек. Пока врачи пытались выяснить причину, состояние мальчика ухудшалось. «У него развился гиперпаратиреоз, и врачи были очень обеспокоены тем, что уровень кальция в крови оказался настолько высоким, — сказала мать. — Они даже рассматривали вариант опухоли мозга, и мы уже готовились к МРТ».
Случай Ру также рассматривали специалисты Королевской детской больницы в Глазго, и во время случайного телефонного разговора с эндокринологом была найдена недостающая информация.
Коллега из Манчестера спросил, знают ли они о «плохой» партии витамина D3. Команде удалось сверить бутылочку, из которой мальчик ежедневно принимал капли. «Тогда мы и поняли, что он фактически был отравлен этой бракованной партией», — сказала Кария.
Дефектные партии были отозваны 9 января, однако предупреждение не дошло до всех необходимых учреждений. Расследование также показало, что аптека в Эршире, выдавшая препарат, почти три месяца не замечала письмо производителя об отзыве.
«В продукте содержалось примерно в семь раз больше витамина D, чем требовалось», — отметил профессор Эдинбургского университета Стюарт Ралстон.
«За более чем 40 лет своей карьеры я никогда не сталкивался с подобным. Ему был назначен 12-недельный курс. Если бы он его завершил, это составило бы 3,5 миллиона единиц — и, к счастью, этого не произошло, потому что в противном случае он, без сомнения, погиб бы».
Ралстон добавил, что если бы добавка регулировалась как лекарство, семейный врач Ру, вероятно, получил бы срочное предупреждение.
За месяц до того, как Ру начал курс капель витамина D3, аналогичный препарат был назначен Каяну Хану из Шеффилда.
Каяну, которому сейчас 13 лет, уже диагностировали ряд сложных заболеваний, включая хроническую болезнь почек, и восьминедельный курс витамина D, назначенный врачом, соответствовал рекомендациям.
В феврале 2025 года Каян был госпитализирован в Шеффилде с повышенным уровнем кальция и ухудшением функции почек. В письме его матери Алайне от детского фонда NHS Шеффилда говорилось, что врачам было трудно контролировать уровень кальция, и в итоге было установлено отравление витамином D.
Алайна не сохранила бутылочку с каплями, поэтому точную партию подтвердить не удалось, однако в письме отмечалось, что «наиболее логичным объяснением» является повышенное потребление витамина D.
И в этом случае уведомление об отзыве не дошло до семьи, хотя было передано больницам и местным аптекам. Женщина рассказала, что узнала об отзыве только в апреле 2025 года.
У Каяна произошло значительное ухудшение функции почек, и хотя сейчас его состояние немного улучшилось, в будущем ему может понадобиться пересадка почки. «Как мать, я разочарована. Я не могу перестать думать о том, что восемь недель отравляла своего сына», — сказала она.