"Эта болезнь заставила меня думать, что я - чудовище": 22-летней женщине поставили шокирующий диагноз
Иногда люди сталкиваются с навязчивыми или тревожными мыслями, но у некоторых они становятся повседневными и крайне изматывающими. История молодой женщины из Великобритании помогает понять редко обсуждаемое психическое расстройство — обсессивно-компульсивное расстройство на тему педофилии (POCD).
22-летняя Молли Ламберт с детства страдала тревожностью и паническими атаками. Уже в раннем подростковом возрасте ее преследовали мысли о смерти и похищении, однако к 15 годам они стали значительно более пугающими, пишет People.
«Появились ощущения, которых я никогда раньше не испытывала, — рассказала она. — Мне начало казаться, что я педофил, насильник или хищник, что я могу причинить кому-то вред».
Эти навязчивые образы были настолько интенсивными, что она начала считать себя угрозой для друзей и членов семьи. Стыд и страх заставляли ее молчать — она не решалась полностью рассказать об этом никому.
Что такое обсессивно-компульсивное расстройство на тему педофилии?
Многие связывают обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) прежде всего с любовью к чистоте и порядку. На самом деле это лишь одна из возможных форм проявления.
Согласно данным клиники Майо, ОКР — это состояние, при котором человека мучают повторяющиеся нежелательные мысли и страхи (обсессии), приводящие к повторяющимся моделям поведения или мышления (компульсиям).
В случае POCD компульсии не всегда проявляются в видимых действиях. Вместо этого человек постоянно переживает и анализирует свои мысли — это похоже на бесконечный внутренний диалог, у которого нет удовлетворительного решения.
По данным Национального института здравоохранения Великобритании, POCD характеризуется интенсивными тревожными навязчивыми мыслями, связанными со страхом, что у человека может быть сексуальный интерес к детям или что он может причинить им вред. Важно понимать, что эти мысли не отражают реальные желания или намерения человека.
«Ты думаешь, что ты чудовище»
Хотя Ламберт нашла информацию о POCD в социальных сетях, это не принесло ей немедленного облегчения. Она продолжала держать свой опыт в секрете и испытывала глубокий стыд.
«Ты думаешь, что ты чудовище, что ты не заслуживаешь существовать, — сказала она. — Стыд — в том, как ты видишь себя. Даже спустя годы это ощущение может оставаться».
Она пробовала терапию, но не решалась честно описать свои мысли, говоря лишь о «темных мыслях». Только когда панические атаки усилились, она наконец решила полностью открыться.
Правильный диагноз дает ясность
В августе 2025 года Ламберт получила официальный диагноз: обсессивно-компульсивное расстройство на тему педофилии.
«Это не значит, что ты педофил — эти мысли просто существуют, и мозг за них цепляется», — объяснила она. Хотя диагноз не решил все за одну ночь, он помог понять, что проблема не в ее характере, а в том, как работает мозг. По словам Ламберт, самые большие изменения произошли тогда, когда она начала говорить о своем опыте.
«Годами я избегала этой темы, но когда наконец начала говорить, стало легче дышать».
По ее словам, с ней связались люди, которые годами испытывали те же модели мыслей, но не осмеливались рассказать об этом никому.
Когда обращаться за помощью?
Если навязчивые мысли вызывают тревогу, стыд или влияют на повседневную жизнь, обязательно стоит обратиться к специалисту. Обсессивно-компульсивное расстройство — это лечимое состояние, и своевременная помощь может предотвратить годы страданий.
Важно помнить: мысли не равны действиям.