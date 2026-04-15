Только 1 человек из 5 не испытывает симптомов цифровой усталости! А Вы среди них?

Многие привыкли списывать эти симптомы на напряженный график будней или стресс. Но на практике причиной зачастую оказывается именно цифровая усталость, которая незаметно влияет на состояние глаз и нервной системы. Возможно, именно поэтому данные опроса [1] показывают: в Латвии только 1 человек из 5 никогда не сталкивался с признаками цифровой усталости. Иными словами, пользование экранами стало существенным фактором, ежедневно влияющим на зрение и нервную систему. Если раньше усталость глаз была связана в основном с чтением или мелкой ручной работой, то сегодня она стала ежедневным побочным эффектом для большинства людей, активно использующих экраны.