Фото: VIZEO
Исследования

Только 1 человек из 5 не испытывает симптомов цифровой усталости! А Вы среди них?

Проект сотрудничества

Кто бы мог подумать, что лишь менее 20% людей в Латвии не сталкивается с симптомами цифровой усталости. [1] Это не просто сухая статистика, а явный сигнал: цифровая эпоха и постоянное использование экранов оставляют след на нашем самочувствии, который невозможно игнорировать. Неужели все мы живем рука об руку с дискомфортом, даже не осознавая, что его причина кроется в создаваемой экранами чрезмерной нагрузке на глаза?

Нагрузка от экранов – в чем она выражается?

Экранная нагрузка стала частью повседневной жизни. Она сопровождает нас на работе и дома, в общественном транспорте и даже в постели перед сном. Мы постоянно переключаемся между компьютером, телефоном, планшетом и телевизором, порой не замечая, насколько сильно перегружаем свои глаза. Чаще всего о повышенной цифровой нагрузке говорят следующие признаки:

  • Усталость глаз, затуманенное зрение, ощущение жжения, сухость глаз
  • Головные боли, снижение концентрации
  • Скованность в шее и плечевом поясе

Такой комплекс симптомов в литературе часто называют цифровой напряженностью глаз (Digital Eye Strain) [2],[3]. К физическим симптомам могут добавиться еще и когнитивные – в виде нарушений работы мозга [4]. Более того, длительное пребывание перед экраном способно влиять на настроение. Исследования показывают, что переизбыток проводимого перед экраном времени связан с ухудшением качества сна, что, в свою очередь, может привести к усталости, раздражительности, эмоциональным перепадам и повысить риск тревожности и депрессивных состояний [5], [6].

Ежедневный стресс или все-таки цифровая усталость?

Многие привыкли списывать эти симптомы на напряженный график будней или стресс. Но на практике причиной зачастую оказывается именно цифровая усталость, которая незаметно влияет на состояние глаз и нервной системы. Возможно, именно поэтому данные опроса [1] показывают: в Латвии только 1 человек из 5 никогда не сталкивался с признаками цифровой усталости. Иными словами, пользование экранами стало существенным фактором, ежедневно влияющим на зрение и нервную систему. Если раньше усталость глаз была связана в основном с чтением или мелкой ручной работой, то сегодня она стала ежедневным побочным эффектом для большинства людей, активно использующих экраны.

Фото: VIZEO

Как помочь себе?

Снизить негативное влияние цифровой нагрузки все же можно. Да, полностью отказаться от экранов практически невозможно, уже хотя бы в силу работы, однако же позаботиться о своем благополучии можно с помощью простых профилактических мер. Регулярные осознанные перерывы в работе, правильное освещение, использование фильтров синего света или специальных очков дают глазам отдых и помогают уменьшить их напряжение в условиях цифровой нагрузки. Вероятнее всего мы не сможем исключить экраны из жизни, но можем научиться взаимодействовать с ними разумнее.

Стоит помнить, что профилактическая забота о зрении – это не роскошь, а ежедневная необходимость. Капсулы VIZEO – надежный союзник в деле заботы о глазах в цифровую эпоху. Они разработаны для сохранения комфорта глаз, помогают снижать усталость и поддерживать ясность зрения при повышенной нагрузке. В составе – комплекс каротиноидов с лютеином, зеаксантином и бета-каротином, высококонцентрированный экстракт черники, а также цинк и витамин B2. Эти компоненты не только помогают снизить усталость глаз, но и способствуют защите сетчатки от оксидативного стресса и вредного воздействия синего света.

Цифровая нагрузка – это не просто еще одна маленькая деталь нашей повседневной жизни, а реальность, которая затрагивает почти каждого. Если только 1 человек из 5 не испытывает ее симптомов, значит остальным нужны изменения – и не завтра или послезавтра, а уже сегодня.

Фото: VIZEO

Ссылки:

[1] Delfi, анонимный онлайн-опрос (1909 респондентов), Латвия, январь 2026.

[2] Kaur K, Gurnani B, Nayak S, Deori N, Kaur S, Jethani J, Singh D, Agarkar S, Hussaindeen JR, Sukhija J, Mishra D. Digital Eye Strain- A Comprehensive Review. Ophthalmol Ther. 2022

[3] Basnet A, Pathak SB, Marasini A, Pandit R, Pradhan A. Digital Eye Strain among Adults Presenting to Tertiary Care Hospital in the Era of COVID-19 Pandemic: A Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc. 2022

[4] Silvani MI, Werder R, Perret C. The influence of blue light on sleep, performance and wellbeing in young adults: A systematic review. Front Physiol. 2022

[5] Mohd Saat NZ, Hanawi SA, Hanafiah H, Ahmad M, Farah NMF, Abdul Rahman NAA. Relationship of screen time with anxiety, depression, and sleep quality among adolescents: a cross-sectional study. Front Public Health. 2024

[6] Vinayak P. L., Maresha N., Prof. Parashurama K. G. Exploring the Impact of Excessive Screen Time, Social Media, and Gaming on Mental Health and Well-being. International Journal for Multidisciplinary Research. 2024

Темы

Covid-19Латвия

Другие сейчас читают