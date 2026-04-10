Не только щетка и паста: что еще нужно для действительно чистых зубов
Хотя на полке в ванной нередко находится широкий ассортимент различных средств для ухода за зубами — зубная паста, щетка, средство для полоскания и др., значительная часть людей до сих пор ошибается именно в использовании всего этого. Специалисты подчеркивают: не количество средств, а правильное их использование определяет, будут ли зубы защищены от кариеса и проблем с деснами.
«В наше время очень много средств по уходу за зубами и полостью рта, с которыми нужно научиться правильно работать, и удобнее всего освоить это под руководством специалиста. С правильной техникой чистки зубов можно полностью избавиться от налета, не давая размножаться нежелательным бактериям и защищая зубы от кариеса. Например, пациентам с брекетами, капами для ортодонтического выравнивания надо чистить зубы после каждого приема пищи», — подчеркивает Алена Изапа, зубной гигиенист.
Не каждая зубная паста подходит на каждый день
При выборе зубной пасты в первую очередь надо обратить внимание на концентрацию фторидов. Концентрация фторидов в зубной пасте для взрослых должна составлять около 1450–1500 ppm (согласно разработанным директивам по применению фторидов в Латвии).
Все пасты с пометкой «Whitening», которые можно купить в магазине, очищающие, а не отбеливающие, а значит, абразивные, и их не стоит использовать людям с чувствительными зубами.
Важно понимать: в пастах, предназначенных для кратковременного использования, концентрация активных веществ обычно выше, в свою очередь, в предназначенных для длительного употребления — ниже. В аптеках доступны лечебные зубные пасты с активными веществами, например хлоргексидином. Они предназначены для кратковременного применения после стоматологических манипуляций или при воспалении, например при гингивите или периодонтите.
В богатом ассортименте зубных паст можно найти и такие, к которым добавлены экстракты лекарственных растений. «Зубную пасту, в состав которой входит дубовая кора и которая помогает укрепить десны и уменьшить кровоточивость, рекомендуется использовать после хирургических операций. Ромашка успокаивает раздраженную слизистую полости рта, уменьшает воспаление десен, алоэ помогает ее увлажнять, а календула действует как антисептик, обладает антибактериальным действием», — добавляет Кристап Молоченко, сертифицированный фармацевт.
Наиболее точно подходящую зубную пасту с учетом состояния здоровья полости рта после осмотра посоветует стоматолог или зубной гигиенист.
Зубная щетка — важнее мягкость, а не мощность
Рекомендуется выбирать мягкую (soft) зубную щетку с удобной ручкой. Важно, чтобы на головке щетки было много тонких щетинок — они эффективнее снимают налет и берегут десны. Остальное — вопрос вкуса.
Зубной гигиенист напоминает, что мягкие щетинки зубной щетки изготовлены таким образом, чтобы не травмировать зубную эмаль и зубы не становились чувствительными, во-вторых, щетинки гибкие, поэтому проникают также в карманы десен и чистят имеющийся и там налет.
У большинства электрических зубных щеток один наконечник, однако доступны и модели с несколькими сменными наконечниками, и это позволяет использовать одно устройство для нескольких членов семьи, чтобы каждый пользовался своим наконечником. У щеток также могут быть различные режимы, например для чистки чувствительных зубов.
В ультразвуковых зубных щетках щетинки двигаются волнообразно, очень быстро и бережно, и они работают почти без звука. Они помогают снять налет, очистить промежутки между зубами, массируют десны и способствуют очищению полости рта.
Не забывайте о деталях — промежутках между зубами и языке
Зубная щетка не может полностью очистить налет между зубами, поэтому рекомендуется каждый вечер перед чисткой зубов использовать зубную нить, тщательно прижимая ее к каждой поверхности зубов.
В аптеках доступен широкий ассортимент зубных нитей — в виде нити или ленточки, вощеных или невощеных, с фторидами, ментолом или без вкуса. Есть также нити, которые при контакте со слюной набухают. Наиболее подходящий выбор зависит от состояния зубов и десен. Для больших промежутков между зубами подойдут межзубные щетки, а также ирригатор, или устройство для промывания зубных промежутков, очищающее промежутки тонкой струей воды. Дополнительно можно использовать очиститель языка, который помогает снять бактериальный налет с поверхности языка.
Полоскание рта — бонус, а не обязательный шаг
Средство для полоскания рта рекомендуется выбирать светлое и без спирта, чтобы не сушить слизистую оболочку. Часть средств содержит фторид натрия, а альтернативами являются продукты с ксилитом или гидроксилапатитом.
Средства для полоскания, зубные пасты и гели с хлоргексидином надо использовать только по рекомендации стоматолога и ограниченное время после хирургических манипуляций или при воспалении.
«Чаще всего после чистки зубов мы полощем рот водой, а специальные средства для полоскания рта — это лишь дополнительные средства, которые больше предназначены для освежения дыхания, поэтому без них смело можно обойтись», — резюмирует Алена Изапа.
Пригодится путешественникам — зубная паста без тюбика
В поездке пригодятся таблетки зубной пасты — удобно брать с собой и использовать в любых условиях. Не нужно опасаться, что они выдавятся из тюбика, выльются или в них заинтересуется контроль безопасности аэропорта. Кладешь таблетку в рот, как конфету, жуешь — вместе со слюной она превращается в пасту, потом чистишь зубы, как обычно, смоченной зубной щеткой, полощешь рот, и все!