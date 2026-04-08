Можно ли доверять здоровье "доктору ИИ"? Семейный врач объясняет, в какой момент нужно остановиться
Искусственный интеллект все чаще становится первым "консультантом" по вопросам здоровья, предлагая объяснения, версии диагнозов и даже планы лечения. Однако насколько безопасно доверять свое здоровье технологии, которая не видит полной картины человека? Рассказывает семейный врач Ева Морейно.
Доктор Google сменился новым специалистом — Доктором Искусственным Интеллектом, который гораздо более умелый и информированный, чем технологический «специалист» предыдущего поколения. Все больше людей обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья, и немало тех, кто безоговорочно верит полученной информации. Неужели искусственный интеллект умнее врача? Можно ли доверять ему свою медицинскую информацию? Как правильно задавать вопросы, чтобы получить максимально точный ответ? Объясняет семейный врач Ева Морейно.
Разъясняет результаты обследований
Каждый день в кабинет семейного врача приходит пациент, который до консультации уже обсудил свои жалобы, результаты анализов и обследований, а также необходимое лечение с Доктором Искусственным Интеллектом. Ева Морейно в своей практике видит, что так поступают пациенты всех возрастов, реже — пожилые старше 70 лет. Чаще всего люди передают искусственному интеллекту результаты анализов или радиологических исследований, чтобы понять их значение.
Однако важно учитывать, что ИИ анализирует только доступную ему информацию, тогда как врач оценивает результаты с учетом жалоб пациента, хронических заболеваний, возраста, пола, веса, роста, рода занятий и многих других факторов.
Важно понимать, что существуют разные виды ИИ, и не все они выполняют анализ одинаково. «Говоря о радиологических исследованиях, существует очень точный ИИ, который зачастую анализирует изображения даже лучше врача. Например, в Америке есть клиники, где сразу после обследования ИИ анализирует изображение и пишет свое заключение, после чего врач проверяет его и подтверждает или корректирует. Это специально обученный ИИ с доступом к огромному массиву радиологических данных. Мы не можем ожидать, что доступный широкой публике ИИ даст такой же ответ», — поясняет врач. В новейших медицинских технологиях ИИ уже встроен и используется, например, в дерматологии для анализа кожных образований.
«Доктор, вот план лечения!»
Нередко люди описывают ИИ свои жалобы и просят рекомендации по дальнейшим действиям, включая лечение. В результате они получают готовый план, включающий множество обследований, и приходят к врачу не за консультацией, а за направлением. «Таким пациентам я объясняю, что часто одно обследование уже содержит информацию, которую даст другое, поэтому все они не нужны. Это не значит, что пациент соглашается.
Если человек может оплатить исследования сам, он это делает, но назначать ненужные обследования за государственный счёт врач не имеет права», — говорит Морейно.
Чаще всего платные диагностические исследования не выявляют ничего существенного. «В моей практике был случай, когда пожилой мужчина был уверен, что у него рак грудной клетки. Интуиция подсказала мне прислушаться — я направила его на обследования, и оказалось, что в грудной клетке были метастазы, вероятно вызванные раком простаты».
Полка, полная пищевых добавок
Третья группа пациентов, консультирующихся с ИИ, — это потребители пищевых добавок. Часто интерес к ним возникает под влиянием социальных сетей и инфлюенсеров. Люди считают, что, принимая рекомендованные добавки, почувствуют себя лучше. Однако они не задумываются, что блогеры, вероятно, получают за это деньги и сами могут не использовать эти препараты.
«Я не против добавок, наоборот — они полезны, но должны применяться с учётом жалоб, анализов и обследований, а также в правильной дозе и форме.
Любое вещество может навредить, если его слишком мало или слишком много. Например, дефицит фолиевой кислоты вреден, но ее избыток связан с повышенным риском рака кишечника», — отмечает врач.
Также важно учитывать особенности организма. Например, разные формы магния подходят для разных случаев: при диарее магний оксид может ухудшить состояние, тогда как он подходит людям с запорами.
Как правильно общаться с ИИ?
Ответы ИИ зависят от выбранной платформы и формулировки вопроса.
- Избегайте платформ из Китая и России, лучше использовать европейские или американские — например, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok. Лучше всего использовать платную версию, однако следует помнить, что предоставляемая ею информация также нуждается в проверке.
- Не передавайте персональные данные — имя, фамилию, персональный код, адрес.
- Не запрашивайте конкретный диагноз – оставьте это на усмотрение врача, но ИИ может подсказать, к какому специалисту следует обратиться. Если у вас есть результаты анализов или обследований, а врач недоступен, попросите объяснить их простым языком. Задайте следующие вопросы: что важно в этих результатах; что следует обсудить с врачом; на что следует обратить внимание? Затем во время консультации спросите врача, соответствует ли полученная информация действительности.
- Просите объяснить результаты простым языком.
- Всегда запрашивайте источники информации, так как ответы могут быть неточными, особенно при использовании бесплатной версии. Также важно кликнуть на предложенный источник информации, чтобы убедиться в его существовании.
- Обратите внимание, что ИИ часто говорит то, что человек хочет услышать, и то, что уже заложено в вопросе. Он скажет: «Это очень хороший вопрос!» Если вы настаиваете на том, чтобы спросить, указывают ли эти результаты на рак, в какой-то момент ИИ может ответить: «Возможно, ваша интуиция не лжет».
Комментарий врача
Ева Морейно: «ИИ — отличный инструмент, если использовать его правильно. Я была бы рада, если бы у меня был ИИ-ассистент, который делал бы заметки во время разговора с пациентом, потому что иногда пациент за несколько минут рассказывает невероятное количество фактов, а я не успеваю все записать. Если бы у меня был такой ассистент, я могла бы сосредоточиться на разговоре с пациентом и не беспокоиться о том, что что-то упущу. Такой ассистент также мог бы готовить направления на анализы и обследования, а также выписывать лекарства».