Самоповреждения и страхи: что происходит с девочками-подростками в Латвии
Тревожные случаи с подростками в Латвии заставляют родителей задаваться страшным вопросом: можно ли защитить своих детей от саморазрушения? Личные истории, страхи и мнение врача показывают — проблема глубже, чем кажется.
Этот год в Латвии начался довольно трагично. Молодая девушка в Кулдиге совершила самоубийство. Трагически погибла также несовершеннолетняя девушка из Лиепаи. Несколько несовершеннолетних девушек до сих пор разыскиваются, и общая тенденция выглядит весьма пугающе. Как уберечь уже вроде бы больших, но на самом деле еще совсем не взрослых девочек-подростков от подобных трагедий и необдуманных шагов? Возможно ли это вообще?
Смогу ли уберечь своих дочерей
С порталом Mammamuntetiem.lv связалась мать двух дочерей (назовем ее Анной). Ее дочерям девять и двенадцать лет, и женщина серьезно обеспокоена, сможет ли она защитить их от всех переживаний, которые сопровождают такой сложный подростковый возраст. Основные опасения связаны с тем, что Анна до сих пор ярко помнит собственный подростковый опыт.
Анна рассказывает:
«Я очень люблю своих дочерей, от всей души желаю им всего самого лучшего. Я действительно много вложила в их воспитание. Много читала различной литературы о том, как вырастить сильных, счастливых и уверенных в себе детей. Но время от времени все равно накатывает страх — а достаточно ли этого?
Я помню свои подростковые годы — я ведь делала все то, чего категорически не следовало делать — убегала из дома, чтобы ходить на ночные вечеринки, употребляла алкоголь, курила, слишком рано начала сексуальные отношения. Также я всегда очень сильно переживала все ссоры с подругами и парнями.
Часто чувствовала себя подавленной. Весь мир казался мне какой-то долиной печали. Я довольно регулярно думала о самоубийстве. Слава богу, дальше мыслей дело не зашло. Но я научилась резать себе руки. Не так, чтобы перерезать вены, но достаточно, чтобы причинить себе боль.
Конечно, я много думала — почему я так себя вела? Не было ведь так, что я росла в неблагополучной семье. Были и мама, и папа. Правда, они были в разводе.
Но, видимо, мне все же не хватало любви, внимания. И я искала это вне дома, у друзей. Которые, возможно, на самом деле вовсе не были друзьями.
Этот период моей жизни действительно был полон отчаяния и множества опасных ситуаций. Видели ли это родители — видели и постоянно осуждали, но не понимали. В моей ситуации все закончилось хорошо — я выросла, и, к счастью, оказалось, что мир может быть прекрасным, а я — счастливой.
Однако мы регулярно видим ситуации, которые заканчиваются совсем не так благополучно, как моя. И мне действительно очень, очень страшно за своих девочек, потому что — а вдруг я тоже их не пойму?»
В детскую больницу чаще попадают именно девочки
Как защитить своего ребенка и как помочь ему при необходимости, рассказала заведующая Центром психического здоровья детей и подростков Детской клинической университетской больницы, детский психиатр Лиене Витола.
Опытный врач ежедневно работает с детьми и подростками с различными психическими проблемами, включая тяжелые депрессии и состояния после попыток самоубийства. Хотя статистика подтверждает, что среди подростков самоубийства чаще совершают мальчики,
70–80 процентов детей, поступающих в приемное отделение после попыток самоубийства, — именно девочки. Почему? Потому что мальчики выбирают более летальные способы.
Также самоповреждением (например, порезами рук, чтобы причинить себе боль) чаще занимаются именно девочки.
Для обоих полов существуют общие факторы риска, связанные с повышенной вероятностью самоповреждения — например, трудности в учебе и пережитые негативные жизненные события. Исследования показывают, что у девочек с плохими отношениями с родителями, трудностями в построении дружбы, отсутствием близких подруг, низкой самооценкой и чрезмерным использованием социальных сетей риск самоповреждения выше.
Следует также учитывать, что в подростковом возрасте девочки развиваются быстрее, и им психологически нужно адаптироваться к изменениям в теле. Нередко внешние отличия приводят к насмешкам со стороны сверстников и снижению самооценки. В этот момент особенно важно быть рядом, понимать, выслушивать, поддерживать и при необходимости вмешиваться в ситуацию.
Важно найти подходящий способ саморегуляции эмоций
Лиене Витола подтверждает, что перепады настроения у подростков — естественный процесс, и главное — научиться регулировать свои эмоции.
В качестве желательных способов она называет отдых, спорт, разговоры, чтение книг, даже просмотр сериалов — важно найти свой способ снятия напряжения и восстановления. Если такого социально приемлемого способа не находится, подросток, скорее всего, выберет другой — с негативными последствиями: ссоры, драки, конфликты, употребление алкоголя, курение, самоповреждение или даже попытку самоубийства.
Иногда именно родители должны помочь ребенку найти такой способ и учить этому с раннего возраста. При этом психиатр подчеркивает: родителям не следует навязывать свои методы. Если родителю помогает бег, это не значит, что он подойдет ребенку.
Важно понимать, что нет «хороших» и «плохих» эмоций — есть приятные и неприятные, и все они нужны, потому что сигнализируют о нашем состоянии. Соответственно, и способы регулирования делятся на желательные и нежелательные.
Как понять, что у ребенка действительно есть проблемы
Часто родители думают: «это просто гормоны, пройдет». Также нередко они говорят детям: «Это не проблемы. Ты еще настоящих проблем не видел». Лиене Витола настоятельно не рекомендует так делать, потому что для ребенка его проблема реальна и болезненна, даже если взрослому она кажется незначительной.
Родителям следует признать проблему, согласиться, что она существует, и вместе искать решение. Очень важно выслушать ребенка и принять его слова. В противном случае он может почувствовать себя непонятым, обиженным или даже высмеянным, что только ухудшит ситуацию. Иногда ребенок не может справиться сам, и тогда как можно раньше нужна помощь специалиста.
На что обращать внимание: резкое изменение привычек — снижение или повышение аппетита, бессонница или чрезмерная сонливость, отказ от любимых занятий, прогулы школы. Это признаки того, что ребенку трудно. Нужно попытаться поговорить, а если ситуация не меняется или ребенок отказывается общаться — обращаться к специалисту.
Если ребенок говорит, что чувствует подавленность и не видит смысла в жизни, это нужно воспринимать серьезно и не обесценивать его чувства.
Современные подростки, по словам врача, не так негативно относятся к специалистам по психическому здоровью, как старшие поколения. Если же ребенок отказывается идти, можно объяснить, что это поможет не только ему, но и улучшит отношения в семье.
Очень важно помогать ребенку формировать самооценку
Подросткам, особенно девочкам, важно формировать здоровую самооценку и правильное восприятие жизни. Начинать нужно с себя: если родители сами используют нездоровые способы справляться с эмоциями, ребенок перенимает это. С раннего возраста важно показывать пример уважительного отношения к чувствам — своим и детским.
В подростковом возрасте ребенок ищет себя, пробует разные занятия. Если они не вредны, родители должны поддерживать. Если девочка вдруг хочет сменить балет на BMX — нужно позволить ей это сделать. Важно уважать ее мнение, дать возможность искать себя.
Не менее важно дать ребенку чувство принадлежности к семье — ощущение, что он важен, нужен и ценен. Ведь в конечном итоге именно этого хочет каждый человек.