Почему вы все забываете: "туман в голове" - тревожный симптом или норма

Небольшие проблемы могут значительно усиливаться, если женщина плохо спит и сталкивается со спутанностью или забывчивостью. Во время перехода к менопаузе многие женщины испытывают трудности с засыпанием. Если это ваш случай, вы можете часто просыпаться ночью и ощущать, что сон стал менее восстанавливающим. Бессонница связана с ухудшением когнитивных функций и нередко сохраняется даже после менопаузы.