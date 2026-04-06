Почему вы все забываете: "туман в голове" - тревожный симптом или норма
Исследования показывают, что примерно три из пяти женщин в среднем возрасте испытывают трудности с запоминанием слов и чисел, чаще пользуются списками и напоминаниями и иногда забывают, зачем начали то или иное действие.
Часто причиной становится снижение уровня эстрогена. Этот гормон влияет на уровни серотонина и дофамина — естественных химических веществ мозга, регулирующих настроение и когнитивные функции, включая память и внимание, пишет Daily Mail.
«Туман в голове» типичен для перименопаузы — даже если женщина спит достаточно и качественно. Хотя такие изменения могут вызывать тревогу, обычно они временные и проходят после окончания менструаций.
Небольшие проблемы могут значительно усиливаться, если женщина плохо спит и сталкивается со спутанностью или забывчивостью. Во время перехода к менопаузе многие женщины испытывают трудности с засыпанием. Если это ваш случай, вы можете часто просыпаться ночью и ощущать, что сон стал менее восстанавливающим. Бессонница связана с ухудшением когнитивных функций и нередко сохраняется даже после менопаузы.
Женщины, пережившие менопаузу, страдают бессонницей значительно чаще, чем мужчины или женщины до менопаузы.
Риск для здоровья мозга, по-видимому, больше связан с качеством сна — его прерывистостью — чем с общим количеством часов. Возможно, именно поэтому ночная потливость связана с более низкими когнитивными показателями.
Может это СДВГ?
Рассеянность, дезорганизация и проблемы с концентрацией могут быть симптомами Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Исследований, связывающих менопаузу и СДВГ, пока немного, однако врачи-гинекологи часто слышат об этом от пациенток. Нередко женщины в период менопаузы замечают усиление симптомов СДВГ или впервые получают такой диагноз. И здесь снова возможное объяснение — изменение уровня эстрогена и, как следствие, других нейромедиаторов мозга.
Также предполагается, что женщины с СДВГ могут быть более уязвимы к расстройствам настроения в этот период.
Нормальное старение или ранняя деменция?
Во время перименопаузы 7 из 10 женщин сообщают о проблемах с памятью. Это может вызывать тревогу, особенно если в семье были случаи ранней деменции. Важно понимать разницу между этими состояниями.
Нормальное старение:
- иногда забываете имя или встречу, но позже вспоминаете;
- иногда не можете подобрать слово;
- используете списки и напоминания;
- иногда теряете вещи, но можете восстановить цепочку действий.
Возможная деменция:
- забываете недавно полученную информацию;
- задаете одни и те же вопросы многократно;
- испытываете трудности с привычными задачами (готовка, оплата счетов);
- теряетесь в знакомых местах;
- кладете вещи в необычные места и не можете их найти.
Если вас беспокоят когнитивные симптомы, стоит обратиться к врачу. Перед визитом полезно отслеживать изменения памяти и мышления, чтобы подробно их описать.
Что еще важно учесть
Врач может рассмотреть и другие причины: тревожность, депрессию, стресс, недосып или физические состояния — например, заболевания щитовидной железы или дефицит витамина B12.
Для долгосрочного здоровья мозга важно контролировать хронические заболевания, включая диабет и высокое давление. Повышенный холестерин, абдоминальный жир и проблемы с сердечно-сосудистой системой в среднем возрасте связаны с повышенным риском деменции.
И еще один неожиданный фактор — слух. Его ухудшение тоже связано с когнитивными проблемами, возможно потому, что мозг получает меньше стимуляции.
Если физические причины исключены, врач может направить вас к узкому специалисту — психотерапевту или неврологу.