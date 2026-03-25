Названы 5 причин неприятного запаха изо рта, о которых многие даже не задумываются
Неприятный запах изо рта или галитоз - распространенная и неприятная проблема, способная повлиять не только на самочувствие, но и на уверенность в себе в повседневной жизни. Хотя наиболее распространенной причиной является недостаточная гигиена полости рта и образование налета, вызывать неприятный запах могут и другие факторы.
Неприятный запах изо рта бывает у многих людей разного возраста. Он может быть как кратковременной, так и хронической проблемой. Причины этого не всегда очевидны - оказывать влияние могут повседневные привычки, питание, а также различные факторы, связанные со здоровьем, поэтому важно распознать их и действовать соответствующим образом.
1. Гигиена полости рта
Клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова отмечает, что одной из наиболее частых причин плохого запаха является недостаточная гигиена полости рта. В полости рта обитают сотни разных бактерий, которые расщепляют остатки пищи и выделяют соединения серы - именно они вызывают неприятный запах. Особенно проблематичен зубной налет на поверхности зубов и на языке, где бактерии могут образовывать толстый слой налета. Если эти места не чистить регулярно, то процессы разложения бактерий и остатков пищи усиливают неприятный запах изо рта.
Как уменьшить риск и сохранить свежее дыхание?
Регулярная чистка зубов: рекомендуется чистить зубы два раза в день, каждый раз не менее двух минут, пользуясь зубной пастой с фтором (не менее 1450 ppm). Фтор помогает защитить зубы от кариеса и обеспечивает длительный эффект.
Чистка языка: скребок для языка или зубная щетка для очистки поверхности языка являются важным шагом в ежедневной рутине. Это помогает уменьшить скопление бактерий, и делать это рекомендуется 1-2 раза в день, особенно перед сном.
Уход за межзубными промежутками: зубная нить или щетки для межзубного пространства - неотъемлемая составная часть ежедневного ухода за полостью рта, поскольку они эффективно очищают места, в которых скапливаются остатки пищи и бактерии.
Полоскание рта: полоскание рта после еды, даже просто водой, поможет смыть остатки пищи. Дополнительно можно использовать ирригатор, который с помощью струи воды эффективно очищает промежутки между зубами и линию десен.
2. Здоровье десен
Плохой запах может быть вызван воспалением десен (гингивитом) или периодонтитом, поскольку в деснах образуются карманы, в которых скапливаются бактерии и налет. Признаком этого может быть кровотечение во время чистки зубов, покраснение, отек и постоянный неприятный запах. Клинический фармацевт подчеркивает, если кровоточат десны или плохой запах сохраняется долгое время, то необходима профессиональная помощь, так как это может указывать на более серьезное воспаление.
Как сохранить здоровье десен и уменьшить плохой запах?
Мягкие зубные щетки: выбирайте щетки "soft" или "ultra soft", которые не травмируют десны.
Лечебные зубные пасты: зубные пасты с бисабололом, ксилитом или другими противовоспалительными компонентами, помогающие уменьшить зубной налет и способствующие защите десен.
Средства для полоскания рта: полоскание рта препаратами с хлоргексидином помогает уменьшить количество бактерий и признаки воспаления. Обычно их применяют в виде курса, не дольше 7-10 дней, после консультации с зубным врачом, гигиенистом или пародонтологом.
Регулярные посещения зубного врача и гигиениста: профессиональное удаление зубного камня и налета помогает контролировать воспаление и поддерживать здоровье десен.
3. Сухость во рту
Сухость во рту возникает из-за недостаточной выработки слюны и является частой причиной неприятного запаха изо рта. Фармацевт объясняет, что слюна помогает очищать полость рта, нейтрализовать кислоты и вымывать остатки пищи. Если ее недостаточно, то бактерии размножаются быстрее и образуется неприятный запах. Сухость во рту часто наблюдается у сениоров, которые принимают определенные лекарства, уменьшающие выработку слюны.
Как уменьшить неприятный запах из-за сухости рта?
Употребление воды: достаточное количество жидкости помогает поддерживать влажность слизистой оболочки рта и способствует выработке слюны.
Ограничение алкоголя и кофеина: употребление этих веществ может усиливать ощущение сухости и уменьшать выработку слюны.
Жевательная резинка: резинка без сахара, содержащая ксилит, помогает стимулировать выработку слюны и временно нейтрализовать неприятный запах.
Увлажнение полости рта: специальные увлажняющие спреи и гели для рта помогают поддерживать влажность слизистой оболочки и уменьшают вызванный сухостью дискомфорт.
4. Дыхательные пути
Заболевания дыхательных путей, такие как хронический насморк, воспаление носовых пазух или инфекция горла, также могут быть одним из факторов. Во время этих заболеваний в дыхательных путях скапливаются слизь и бактерии, попадание которых в гортань создает неприятный запах. Если плохой запах изо рта сохраняется вместе с длительным насморком, болью или дискомфортом в области носа и горла, то рекомендуется обратиться к отоларингологу, чтобы уточнить причины и получить соответствующее лечение.
Как уменьшить плохой запах изо рта, вызванный проблемами дыхательных путей?
Промывание носа: для выведения слизи можно воспользоваться раствором морской воды, который одновременно будет увлажнять слизистую оболочку носа. Можно использовать также спреи для носа, которые помогают уменьшить воспаление и улучшают состояние дыхательных путей.
Антисептики для полости рта и глотки: эти препараты помогают ограничить размножение бактерий, таким образом уменьшая неприятный запах.
5. Система пищеварения
Плохой запах не всегда возникает только в полости рта - причиной могут быть также расстройства системы пищеварения. Это может быть связано с отрыжкой или желудочным рефлюксом, когда желудочная кислота попадает в пищевод или даже в полость рта, вызывая кислый или горький запах изо рта. Если симптомы сохраняются в сочетании с расстройствами пищеварения, то рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или гастроэнтерологом, поскольку в подобных случаях одного только ухода за полостью рта будет недостаточно.
Как уменьшить неприятный запах изо рта, связанный с пищеварением?
Ограничения в еде: жирная, острая или кислая пища могут усилить выделение желудочной кислоты и симптомы рефлюкса, поэтому рекомендуется ее избегать.
Прием пищи: регулярные приемы пищи небольшими порциями помогают снизить нагрузку на систему пищеварения и уменьшить кислую отрыжку. Кроме того, важно не есть перед сном, чтобы уменьшить риск того, что желудочная кислота ночью попадет в пищевод или рот.
Нейтрализаторы желудочной кислоты: в случае рефлюкса для облегчения симптомов иногда используют средства, снижающие действие желудочной кислоты. По поводу их использования рекомендуется проконсультироваться со специалистом в области здравоохранения. Значение могут иметь также сбалансированное питание и здоровые будничные привычки.