Тихий вор зрения: как вовремя распознать глаукому и сохранить зрение
В современном обществе всё больше внимания уделяется профилактике — и не случайно. Многие заболевания, в том числе нарушения зрения, долгое время развиваются незаметно. Одно из самых опасных — глаукома, которую нередко называют «тихим вором зрения». Она остаётся одной из основных причин необратимой слепоты у людей старше 40 лет.
Наиболее коварно то, что на ранних стадиях болезнь обычно не вызывает боли или выраженных симптомов. Зрение может казаться хорошим, в то время как происходит постепенное повреждение зрительного нерва. К сожалению, эти изменения необратимы — утраченное зрение восстановить невозможно, можно лишь замедлить прогрессирование заболевания.
В некоторых случаях могут появляться размытое зрение, ореолы вокруг источников света, боли в глазах или головные боли, ощущение давления в глазах. Однако чаще всего глаукома развивается без каких-либо жалоб. Именно поэтому регулярные профилактические осмотры имеют решающее значение.
Одним из ключевых показателей является внутриглазное давление. Оно связано с циркуляцией жидкости внутри глаза, которая поддерживает его форму и обеспечивает нормальное функционирование структур. Если отток жидкости нарушается или её вырабатывается слишком много, давление может повышаться. Хотя нормальные значения обычно находятся в пределах 10–21 мм рт. ст., безопасный уровень индивидуален — у некоторых людей повреждение зрительного нерва может происходить даже при «нормальном» давлении.
Измерение внутриглазного давления — простая, быстрая и безболезненная процедура. В рамках профилактических осмотров чаще всего используется бесконтактный метод — так называемый «воздушный импульс». Метод безопасный и не требует специальной подготовки.
Специалисты рекомендуют проверять внутриглазное давление не реже одного раза в 1–2 года, особенно после 40 лет. Чаще обследоваться следует людям с повышенным риском — если в семье были случаи глаукомы, имеется сахарный диабет, повышенное артериальное давление, высокая степень близорукости или длительный приём кортикостероидов.
Важно также развеивать мифы. Нормальное внутриглазное давление не всегда означает отсутствие глаукомы, а повышенное — не является приговором. При своевременной диагностике и лечении зрение можно сохранить на долгие годы.
Глаукома — это заболевание, которое не предупреждает заранее. Поэтому самый надёжный способ сохранить зрение — действовать на опережение: регулярно проверять глаза и следовать рекомендациям специалистов.
