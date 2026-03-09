Тихая угроза глазам: когда вы в последний раз проверяли давление?

Внутриглазное давление формируется за счёт циркуляции жидкости внутри глаза. Если её отток нарушается, давление повышается и начинает повреждать волокна зрительного нерва. Нормальные показатели обычно находятся в пределах от 10 до 21 мм рт. ст., однако даже значения в пределах нормы полностью не исключают риск глаукомы. Поэтому важен регулярный контроль, а не разовое измерение.