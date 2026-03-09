Тихая угроза глазам: когда вы в последний раз проверяли давление?
Глаукома — одна из самых частых причин необратимой потери зрения в мире. Заболевание повреждает зрительный нерв, а главным фактором риска является повышенное внутриглазное давление.
Внутриглазное давление формируется за счёт циркуляции жидкости внутри глаза. Если её отток нарушается, давление повышается и начинает повреждать волокна зрительного нерва. Нормальные показатели обычно находятся в пределах от 10 до 21 мм рт. ст., однако даже значения в пределах нормы полностью не исключают риск глаукомы. Поэтому важен регулярный контроль, а не разовое измерение.
Повышенное давление в большинстве случаев не вызывает боли или заметного ухудшения зрения. Поле зрения сужается постепенно — сначала страдает периферическое зрение. Человек часто этого не замечает, поскольку центральное зрение сохраняется. Когда появляются выраженные нарушения, повреждение зрительного нерва уже может быть значительным и необратимым.
В группе риска — люди старше 40 лет, пациенты с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, а также те, у кого в семье диагностирована глаукома. Дополнительное внимание необходимо тем, кто длительно принимает кортикостероиды или имеет другие заболевания глаз.
Измерение внутриглазного давления — быстрая и безболезненная процедура. Она может проводиться бесконтактным методом с использованием короткого воздушного импульса или другими диагностическими способами под контролем специалиста. Проверка занимает всего несколько минут, но даёт важную информацию о состоянии здоровья глаз.
В рамках Недели глаукомы особое внимание уделяется профилактике и ранней диагностике. В оптиках “Fielmann” проверка внутриглазного давления доступна бесплатно два раза в год. Это простой способ позаботиться о здоровье глаз и при необходимости своевременно обратиться к врачу.
Не откладывайте обследование. Посетите ближайшую оптику “Fielmann” и воспользуйтесь бесплатной проверкой внутриглазного давления — своевременный контроль помогает сохранить зрение на долгие годы.