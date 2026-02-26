Специалисты по питанию встревожены: эта опасная рыба продается в большинстве супермаркетов
Пангасиус давно стал распространенным видом рыбы, доступным в большинстве супермаркетов: белое филе без костей, нейтральный вкус и привлекательная цена делают его популярным выбором для повседневного меню. Однако за этой простотой скрываются факты, которые заставляют экспертов по питанию бить тревогу.
Основные поставки пангасиуса поступают из бассейна реки Меконг — водной артерии, которую экологи считают одной из наиболее загрязненных в Азии. В воде фиксируются промышленные отходы, тяжелые металлы, нефтепродукты и бытовой мусор. Именно в таких условиях работают многие рыбные хозяйства.
Пангасиус — всеядная рыба, активно поглощающая вещества из окружающей среды. Поэтому в независимых проверках в филе неоднократно обнаруживали следы антибиотиков, гормональных стимуляторов, бактерий и токсичных металлов. Часть этих веществ сохраняет опасные свойства даже после термической обработки.
Фермы, о которых не пишут на этикетках
Чтобы рыба быстрее набирала вес, на многих фермах используют дешевые кормовые смеси и препараты для ускорения роста. Переполненные бассейны создают идеальные условия для распространения болезней, поэтому антибиотики применяются регулярно.
В Европейском союзе и США часть таких препаратов запрещена, однако на упаковке импортного филе обычно указывается лишь общее обозначение «произведено во Вьетнаме», пишет TCH.
Почему пангасиус продолжают активно продавать
Причина проста — экономика. Рыба быстро растет, стоит дешево и хорошо переносит заморозку. Для торговых сетей это почти идеальный продукт: минимальные издержки, стабильный спрос и привлекательный внешний вид на полке. Однако низкая цена нередко является прямым следствием условий производства, вызывающих сомнения в безопасности такого филе. Пангасиус продается и в латвийских магазинах.
Разовое употребление не опасно
Специалисты советуют не делать эту рыбу регулярной частью рациона. Особенно осторожными следует быть:
- детям;
- беременным;
- людям с хроническими заболеваниями;
- тем, у кого ослаблен иммунитет.
Разовое употребление не представляет опасности, однако систематическое может способствовать накоплению токсичных веществ в организме.
Если нужна недорогая белая рыба, специалисты по питанию рекомендуют обратить внимание на хека и морского окуня. Эти виды, как правило, проходят более строгий контроль и не известны высоким уровнем токсичности.