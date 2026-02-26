Специалисты по питанию встревожены: эта опасная рыба продается в большинстве супермаркетов

Причина проста — экономика. Рыба быстро растет, стоит дешево и хорошо переносит заморозку. Для торговых сетей это почти идеальный продукт: минимальные издержки, стабильный спрос и привлекательный внешний вид на полке. Однако низкая цена нередко является прямым следствием условий производства, вызывающих сомнения в безопасности такого филе. Пангасиус продается и в латвийских магазинах.