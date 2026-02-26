Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
Телец
Сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроения они вам испортить не сумеют.
Близнецы
Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако, не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать.
Рак
Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.
Лев
Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.
Дева
Постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.
Весы
Небольшое неудобство, которое вам придется претерпеть в начале дня, обернется для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышанье.
Скорпион
Вы опять заболеете альтруизмом, филантропией и прочей гуманистической холерой. И откуда только у вас силы берутся?
Стрелец
Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.
Козерог
Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать - вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.
Водолей
Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
Рыбы
Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.