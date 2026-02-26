В Риге скоро появится неожиданно большое количество новых квартир. Что за строительный бум?
В прошлом году сделки с новыми квартирами на первичном рынке были заключены на сумму 310 миллионов евро, что на 36 процентов больше, чем в 2024 году, говорится в последнем обзоре рынка жилой недвижимости консалтинговой компании Colliers. Тем временем, во второй половине прошлого года застройщики объявили о большом количестве новых проектов.
В Colliers отмечают, что рост в 36% - это лучший показатель за последние 15 лет. В первой половине года резко сократилось количество доступных на рынке завершенных квартир, в результате чего во второй половине года вдвое выросла активность в проектах на стадии строительства, где уже продано 37 процентов квартир.
По информации Colliers, 70 процентов общего объема сделок составили новые проекты в Риге, где средняя стоимость сделки достигла 158 700 евро, или 2770 евро за квадратный метр.
Сегмент реновированных квартир в Риге занял 20 процентов рынка, при этом средняя стоимость сделки составила 104 100 евро, или 2290 евро за квадратный метр. В обзоре указано, что, как правило, это были квартиры с серой отделкой.
Еще 10 процентов общего объема сделок обеспечили квартиры в новых проектах в Рижскому регионе, где средняя стоимость сделки для полностью завершенных квартир составила 145 600 евро, или 2480 евро за квадратный метр.
Собранные Colliers данные свидетельствуют о том, что во второй половине прошлого года застройщики объявили о большом количестве новых проектов. Ожидается, что в ближайшие два года рынок будет пополняться еще на 2000–3000 квартир ежегодно. При этом, если активность сохранится на нынешнем уровне, рынок способен поглощать до 3000 квартир в год, что означает, что объемы развития сбалансированы со спросом, говорится в обзоре.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии появился новый вид мошенничества: людей лишают своего жилья.