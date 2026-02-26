В Риге скоро появится неожиданно большое количество новых квартир. Что за строительный бум?

Собранные Colliers данные свидетельствуют о том, что во второй половине прошлого года застройщики объявили о большом количестве новых проектов. Ожидается, что в ближайшие два года рынок будет пополняться еще на 2000–3000 квартир ежегодно. При этом, если активность сохранится на нынешнем уровне, рынок способен поглощать до 3000 квартир в год, что означает, что объемы развития сбалансированы со спросом, говорится в обзоре.