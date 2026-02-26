Латвийские юристы встревожены инициативой Министерства финансов относительно защиты прав потребителей
Латвийское объединение юристов (Latvijas Juristu apvienība) обратилось в Министерство финансов с призывом пересмотреть намерение передать функцию лицензирования и надзора за кредиторами, предоставляющими кредиты потребителям, от Центра защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) Банку Латвии.
Оценив подготовленный Министерством финансов доклад, объединение юристов пришло к выводу, что в нем отсутствует четкое и конкретное обоснование того, каким образом эта реформа улучшит защиту потребителей.
«В докладе не доказано, что действующий надзор был неэффективным. Также не приведены конкретные, измеримые выгоды, которые получат потребители после этой реформы. Если невозможно ясно сказать, что станет лучше, существует риск, что станет хуже», — подчеркивает правление Латвийского объединения юристов.
В настоящее время надзор за потребительским кредитованием осуществляет одно специализированное учреждение — Центр защиты прав потребителей. В результате реформы эта функция будет передана Банку Латвии, основной задачей которого является обеспечение финансовой стабильности и безопасности рынка.
«Защита прав потребителей — это не только формальный процесс надзора. Это ежедневное решение проблем людей — недобросовестная коммерческая практика, несправедливые условия договоров, вводящая в заблуждение реклама. В этой сфере у Центра защиты прав потребителей накоплен многолетний опыт», — отмечает объединение.
Латвийское объединение юристов также указывает, что в докладе не описан детально переходный процесс — каким образом будет обеспечено продолжение уже начатых дел, передача знаний и непрерывность надзора. Кроме того, предусмотрено сокращение численности персонала для выполнения надзорных функций, что может повлиять на интенсивность контроля, особенно в сегменте небанковского кредитования.
«Если реформа создает неопределенность относительно того, куда потребителю обращаться, и одновременно снижает надзорную способность, это не шаг вперед. Потребителям необходим ясный, понятный и эффективный механизм защиты», — подчеркивает объединение.
Латвийское объединение юристов призывает сохранить надзор за поставщиками услуг потребительского кредитования в компетенции Центра защиты прав потребителей, одновременно усиливая сотрудничество с Банком Латвии и другими вовлеченными учреждениями.