Известное даугавпилсское предприятие готовится к выпуску крайне актуальной для Европы продукции

В настоящее время Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca работает над новым пилотным проектом — мобильным генератором контейнерного типа. В компании отмечают, что в мире, и особенно в Европе, существует спрос на энергетическую независимость, которую такой продукт сможет хотя бы частично обеспечить.