Известное даугавпилсское предприятие готовится к выпуску крайне актуальной для Европы продукции
Известное даугавпилсское предприятие Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, чьи услуги востребованы в 14 странах Европы, готовится к запуску нового, особенно актуального для европейского рынка продукта — мобильного генератора контейнерного типа.
Предприятие обеспечивало капитальный ремонт локомотивов, дизельных двигателей и генераторов, а также предоставляло услуги металлообработки. Среди клиентов Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca — одна из крупнейших логистических и транспортных компаний Европы - Deutsche Bahn.
В 2025 году Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca осуществляло ремонт, модернизацию подвижного состава и металлообработку для партнеров из Азербайджана, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании, Румынии и Сербии.
В прошлом году предприятие получило европейский сертификат ECM (Entities in Charge of Maintenance), который дает право осуществлять капитальный ремонт и обслуживание локомотивов на всей территории Европейского союза. В компании подчеркивают, что этот сертификат существенно расширяет возможности предприятия на европейском рынке и подтверждает соответствие процессов европейским требованиям.
В этом году даугавпилсское предприятие планирует не только начать сотрудничество на новых рынках, но и представить новый продукт.
В настоящее время Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca работает над новым пилотным проектом — мобильным генератором контейнерного типа. В компании отмечают, что в мире, и особенно в Европе, существует спрос на энергетическую независимость, которую такой продукт сможет хотя бы частично обеспечить.