Балет-икона, балет-легенда: "Ромео и Джульетта" Les Ballets de Monte-Carlo впервые в Латвии

Балет Монте-Карло — бриллиант в сокровищнице князей Гримальди, самая молодая придворная труппа в Европе и, безусловно, одна из самых знаменитых. У нее свое лицо, свои принципы и свой репертуар — абсолютно уникальный, созданный с нуля титанами современной сцены: от классиков Мориса Бежара, Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до радикалистов Сиди Ларби Шеркауи и Марко Геке. О том, что у Монако будет собственный балет, мечтала еще княгиня Грейс — в девичестве голливудская звезда Грейс Келли. Однако даже у титулованных особ желания не всегда совпадают с возможностями: труппа на Лазурном берегу появилась только в 1985 году — усилиями Каролины, дочери княгини Грейс. И это она, принцесса Ганноверская, в 1993-м отдала своих подопечных во власть харизматичного француза Жана-Кристофа Майо.