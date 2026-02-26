Балет-икона, балет-легенда: "Ромео и Джульетта" Les Ballets de Monte-Carlo впервые в Латвии
6 и 7 марта на сцене театра «Дайлес» гостят Les Ballets de Monte-Carlo — одна из самых престижных балетных трупп Европы и мира. В Риге будет показан балет «Ромео и Джульетта» — легендарное произведение от хореографа Жана-Кристофа Майо, ставшее визитной карточкой труппы и образцом современной балетной драмы.
Этот спектакль по-настоящему триумфален. У него за спиной 30 лет колоссального успеха, гастроли в Париже и Лондоне, Нью-Йорке и Токио, Мадриде, Лос-Анджелесе и множестве других городов, знающих цену балетному искусству. The New York Times назвала его «пронзительным и сияющим», Le Figaro — «зрелым шедевром» и «великой классикой, восхитительно переосмысленной», El Levante — произведением «идеальным и неповторимым».
Для мэтра хореографии Жана-Кристофа Майо «Ромео и Джульетта» стали объяснением в любви главной труппе его жизни; для зрителей — зримым воплощением шекспировских страстей и европейской элегантности; для театра — художественной визитной карточкой. Стильный, пылкий, устремленный в будущее и наполненный юной энергией спектакль выбран для юбилейного мирового турне Les Ballets de Monte-Carlo.
Особое место в балете занимает музыка Сергея Прокофьева — здесь она становится полноправным драматургом: монументальная, полифонически насыщенная, наполненная предчувствием трагедии и почти кинематографической сменой настроений, она не просто сопровождает действие, а формирует его ритм, дыхание и внутреннюю напряженность. Постановка 1996 года — одна из вершин творчества Майо: работа безупречной красоты и один из лучших «шекспировских» балетов всех времен — густонаселенный, многоплановый, полный адреналиновых страстей и при этом изысканной, тончайшей пластики. Именно здесь Les Ballets de Monte-Carlo впервые предстал как идеальный, совершенный инструмент — таким он остается и сегодня.
Балет Монте-Карло — бриллиант в сокровищнице князей Гримальди, самая молодая придворная труппа в Европе и, безусловно, одна из самых знаменитых. У нее свое лицо, свои принципы и свой репертуар — абсолютно уникальный, созданный с нуля титанами современной сцены: от классиков Мориса Бежара, Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до радикалистов Сиди Ларби Шеркауи и Марко Геке. О том, что у Монако будет собственный балет, мечтала еще княгиня Грейс — в девичестве голливудская звезда Грейс Келли. Однако даже у титулованных особ желания не всегда совпадают с возможностями: труппа на Лазурном берегу появилась только в 1985 году — усилиями Каролины, дочери княгини Грейс. И это она, принцесса Ганноверская, в 1993-м отдала своих подопечных во власть харизматичного француза Жана-Кристофа Майо.
Майо был рожден для танца. В 17 лет он получил приз престижнейшего балетного конкурса в Лозанне, примкнул к гамбургской труппе великого Джона Ноймайера и за пять сезонов исполнил там множество главных партий. Травма похоронила его головокружительную карьеру солиста. Жан-Кристоф вернулся домой, в Тур, вскоре возглавил местный Большой театр балета, за десять лет поставил там более двадцати спектаклей и учредил международный фестиваль — словом, проявил себя наилучшим образом и как арт-директор, и как творческая личность.
В 27 лет Майо сделал для Les Ballets de Monte-Carlo «Прощание» и «Чудесный мандарин», имевшие исключительный успех. В 33 стал художественным руководителем труппы из 50 артистов и в рекордно короткие сроки привел ее к подлинным высотам. Злые языки судачили, что этот вертикальный взлет обеспечивают рулетка, Формула-1 и уклонисты от уплаты налогов. Бюджет у Les Ballets de Monte-Carlo действительно был завидным. Другое дело, что Майо сумел распорядиться им идеально.
«Les Ballets de Monte-Carlo — одна из самых динамичных компаний мира, широко известная своими непревзойденными танцовщиками, оригинальными постановками и стремлением сделать балет менее рафинированным», — The Telegraph.
Он звал выдающихся хореографов, признанных и многообещающих, и сам почти двадцать лет не работал нигде, кроме как у себя в труппе, хотя от предложений не было отбоя. Он вытребовал новую современную площадку — Grimaldi Forum — в дополнение к роскошной L'Opéra de Monte-Carlo, построенной в XIX веке Шарлем Гарнье. Он добился, чтобы цены на билеты были доступными. Он основал Monaco Dance Forum и Академию балета имени княгини Грейс. Он создал для своих танцовщиков несколько десятков одноактных и полномасштабных балетов.
«Я хотел показать всему миру, что эта труппа — не игрушка принцессы. Я хотел, чтобы у труппы была индивидуальность. И я хотел, чтобы Монако, такое маленькое и такое особенное, ощутило всю полноту танца», — сказал Майо однажды.
«Ромео и Джульетта» Майо дают возможность каждому зрителю увидеть чудо — танцевальный театр мирового класса, родившийся и воспитанный на территории куда меньшей, чем Центральный парк в Нью-Йорке.
Три показа «Ромео и Джульетты» на сцене театра «Дайлес» 6 и 7 марта — исключительное событие, которое не пропустит ни один балетоман страны.
Первые латвийские гастроли Les Ballets de Monte-Carlo осуществляет международная продюсерская компания Евгения Винтура-Ирверстага Winstag Production.