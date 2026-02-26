Рижская дума выделит 105 000 евро на лагеря психологической поддержки для украинских детей

Во время каждого лагеря детям и их родителям обеспечивается всесторонняя помощь, сочетающая психологическую поддержку с физической и эмоциональной реабилитацией, пояснили в фонде. В рамках программы участники получают индивидуальные консультации и посещают групповые занятия под руководством специалистов Центра ресурсов для подростков, участвуют в занятиях по арт-терапии, канистерапии и физиотерапии, а также в образовательных и спортивных мероприятиях.