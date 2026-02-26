Рижская дума выделит 105 000 евро на лагеря психологической поддержки для украинских детей
Рижская дума решила пожертвовать 105 000 евро на организацию лагерей психологической поддержки для украинских детей. Средства получит Фонд детской больницы, который реализует программу совместно с киевской клиникой "Охматдет".
Рижская дума вчера приняла решение пожертвовать 105 000 евро, чтобы в Риге продолжить организацию лагерей психологической поддержки для украинских детей. Финансирование планируется предоставить Фонду детской больницы (BSF). В сентябре прошлого года BSF в письме призвал продолжить финансовую поддержку организации лагерей для украинских детей в Риге и в 2026 году. Средства будут выделены из резервного фонда бюджета Рижского самоуправления.
Как сообщалось ранее, в прошлом году BSF организовал шесть лагерей психоэмоциональной поддержки для пациентов Украинской детской больницы и их семей. В их рамках помощь была оказана 244 жителям Украины — 131 ребенку и 113 родителям и опекунам, сообщила агентству LETA представитель фонда Линда Анна Далдере.
Пожертвования в рамках кампании 2025 года помогут провести еще один лагерь весной следующего года.
Лагеря психоэмоциональной поддержки BSF реализует в сотрудничестве с Украинской детской больницей «Охматдет», реагируя на глубокое и продолжительное влияние войны на психическое здоровье детей. С момента вторжения России в Украину BSF совместно с «Охматдет» организовал 17 лагерей, в которых помощь получили в общей сложности 351 ребенок и 323 взрослых. Самому младшему участнику лагеря было четыре года.
В фонде поясняют, что в лагерях участвуют дети из регионов Украины, где по-прежнему продолжаются активные боевые действия. Все участники являются пациентами детской больницы «Охматдет», и у многих диагностированы различные физические заболевания, требующие особо тщательной и комплексной поддержки.
Во время каждого лагеря детям и их родителям обеспечивается всесторонняя помощь, сочетающая психологическую поддержку с физической и эмоциональной реабилитацией, пояснили в фонде. В рамках программы участники получают индивидуальные консультации и посещают групповые занятия под руководством специалистов Центра ресурсов для подростков, участвуют в занятиях по арт-терапии, канистерапии и физиотерапии, а также в образовательных и спортивных мероприятиях.
Всего в прошлом году в лагерях было проведено 36 консультаций под руководством специалистов, 18 терапевтических занятий и около 54 различных мероприятий, включая верховую езду, посещение аквапарка и другие активности, направленные на снижение напряжения и укрепление чувства безопасности.
Руководитель BSF Лиене Дамбине отмечает, что за последние годы представители фонда убедились: для детей и их родителей лагеря — это не только возможность передохнуть от повседневной реальности войны, но и место, где можно восстановить чувство безопасности, получить заботу и профессиональную поддержку.