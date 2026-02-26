Облачно и ветрено: прогноз погоды на четверг
В Латвии

Облачно и ветрено: прогноз погоды на четверг

В четверг ожидается преимущественно облачная погода, местами на севере страны возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, в прибрежных районах - порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит -2…+3 градуса.

В Риге в основном будет облачно, существенных осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер, во второй половине дня - до 15 м/с. Температура воздуха в столице составит около 0 градусов.

